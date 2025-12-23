ETV Bharat / state

भिलाई में शादी समारोह में चाकूबाजी, छोटे भाई ने बड़े भाई के पेट में मारा चाकू, हालत गंभीर

कैंप 2 स्थित एक घर में शादी समारोह चल रहा था. परिवार और रिश्तेदार खुशी के माहौल में शामिल थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने आपा खोते हुए चाकू निकाल लिया और बड़े भाई अजय पोलते के पेट पर जोरदार वार कर दिया.

भिलाई: छावनी थाना क्षेत्र के कैंप 2 में एक शादी समारोह के दौरान दिल दहला देने वाली चाकूबाजी की घटना सामने आई है. मामूली बात को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमला इतना भयानक था कि पीड़ित के पेट की अंतड़ियां बाहर आ गईं. घटना से शादी का खुशहाल माहौल पल भर में चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गया.

छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से किया हमला

चाकू लगते ही अजय गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके पेट से अंतड़ियां बाहर आ गईं. घटना के तुरंत बाद परिजन घायल अजय पोलते को सुपेला स्थित जिला अस्पताल लेकर गए. जहां उसका इलाज जारी है. घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है.

भिलाई पुलिस आरोपी भाई की कर रही तलाश

घटना की सूचना मिलते ही छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी छोटे भाई की तलाश शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में पुलिस आपसी पारिवारिक विवाद को घटना की वजह मान रही है, हालांकि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गईं. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

भिलाई में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाएं

भिलाई में हफ्तेभर पहले एक ही दिन में दो चाकूबाजी की घटनाएं हुई. पहली घटना स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में हुई. जहां कुछ युवकों ने फास्टफूड ठेला संचालकों पर चाकू से हमला कर दिया.

दूसरी घटना भिलाई नगर थाना क्षेत्र में हुई. भिलाई के तालपुरी इलाके में पुरानी रंजिश के चलते आदतन अपराधी सूरज ठाकुर पर तीन युवकों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. घटना को अंजाम देने के बाद युवक फरार हो गए. आरोपियों की तलाश की जा रही है.