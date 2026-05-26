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दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई: म्यूल अकाउंट गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार, 38 लाख के गबन का आरोपी भी पकड़ा

दुर्ग पुलिस कई दिनों से म्यूल अकाउंट चलाने वाले गैंग के पीछे लगी थी. वहीं गबन के मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई की.

DURG BHILAI NEWS
दुर्ग भिलाई क्राइम (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 26, 2026 at 9:13 AM IST

5 Min Read
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दुर्ग: सोमवार को दुर्ग पुलिस को दो बड़ी सफलता हाथ लगी. पहली म्यूल अकाउंट के गैंग का पर्दाफाश किया वहीं दूसरे मामले में व्यापारी से 38 लाख का गबन करने वाले सेल्स ऑफिसर को गिरफ्तार किया.

म्यूल अकाउंट कारोबार का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

दुर्ग पुलिस ने साइबर और आर्थिक अपराधों में लिप्त अपराधियों को म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. सुपेला पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर इस काले कारोबार के मास्टरमाइंड मनोज कुमार भुतड़ा को उसके दो सहयोगियों के साथ सुपेला ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है.

आरोपियों के पास मिले बैंक पासबुक, एटीएम, आधार और पैन कार्ड

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी भिलाई में म्यूल अकाउंट का सेटअप खपाने पहुंचे हैं. पकड़े गए आरोपियों में मास्टरमाइंड मनोज कुमार भुतड़ा, केवल सेठिया और सत्यनारायण सेठिया शामिल हैं. इनके पास से पुलिस ने 11 पासबुक, 7 एटीएम कार्ड, 3 फिनो पेमेंट किट, 3 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया है. आरोपियों के खिलाफ सुपेला थाने में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.

साल 2022 से चल रहा था काला कारोबार, करोड़ों रुपये का संदिग्ध ट्रांजेक्शन

पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी मनोज भुतड़ा वर्ष 2022 से इस अवैध धंधे में सक्रिय है. वह अब तक खुद के, किराना एवं अपने सहयोगियों के नाम पर इंडसइंड, आईडीएफसी और कोटक महिंद्रा जैसे विभिन्न बैंकों में 200 से अधिक म्यूल अकाउंट खुलवाकर साइबर ठगों को बेच चुका है. इन खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है. ​यह गिरोह बालोद, गुंडरदेही, दुर्ग और जगदलपुर जैसे क्षेत्रों में सक्रिय था, साधारण बैंक खाते 15 से 20 हजार रुपये और करंट अकाउंट 40 से 50 हजार रुपये में बेचे जाते थे.

सीएसपी ने आगे बताया कि आरोपी इतना शातिर है कि खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम बैलेंस की रकम खुद देता था और खाता खुलते ही निकाल लेता था. यही नहीं, जिन खातों में बड़ा ट्रांजेक्शन होता था, उन्हें बैंक में अपनी साठगांठ से होल्ड करा देता था और बाद में खुद संपर्क कर होल्ड हटवाकर रकम निकाल लेता था. आरोपी गाजियाबाद, सूरत, रायपुर और जगदलपुर पुलिस की रडार पर भी था. फिलहाल पुलिस अन्य फरार साथियों की तलाश में जुट गई है.

38 लाख के गबन का आरोपी सेल्स मेन भी गिरफ्तार

वहीं दुर्ग पुलिस को आर्थिक गबन के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. गोयल ट्रेडर्स जेवरा सिरसा में कंपनी के साथ 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी और गबन करने वाले आरोपी एरिया सेल्स ऑफिसर को पुलिस ने बिलासपुर से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने इस मामले का भी खुलासा करते हुए बताया कि गोयल ट्रेडर्स, जेवरा सिरसा के संचालक द्वारा थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कंपनी में एरिया सेल्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत आरोपी राजेश जायसवाल को कंपनी के विभिन्न उत्पादों जैसे चाय पत्ती, सेवई, वाशिंग पाउडर एवं अन्य पैकेजिंग सामग्रियों के विक्रय और बाजार से कलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. आरोपी ने इस पद का दुरुपयोग करते हुए व्यापारियों से प्राप्त हुई बड़ी रकम को कंपनी के आधिकारिक बैंक खाते में जमा नहीं कराया. पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच और खातों के मिलान के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी राजेश जायसवाल ने वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक, यानी लगभग 26 महीने की अवधि में टुकड़ों-टुकड़ों में कुल 38 लाख रुपए की भारी-भरकम राशि का गबन किया. जब प्रार्थी को इस वित्तीय गड़बड़ी का पता चला, तो उन्होंने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई.

अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदल रहा था.दुर्ग पुलिस की एक विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की लोकेशन बिलासपुर में ट्रैक की. पुलिस टीम ने तत्काल बिलासपुर में दबिश देकर आरोपी राजेश जायसवाल को हिरासत में लिया.

गबन के पैसे से खुद का घर बनाया, ऐशोआराम में किया खर्च

पुलिस पूछताछ और मेमोरेंडम कथन में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने स्वीकार किया कि व्यापारियों से वसूली गई रकम का उपयोग उसने अपने निजी मकान के निर्माण कार्य और अन्य व्यक्तिगत विलासिता के कार्यों में कर दिया था. पुलिस ने मामले से जुड़े लेन-देन के दस्तावेज और अहम वित्तीय अभिलेख जप्त कर लिए हैं. आरोपी राजेश जायसवाल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 420 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

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