शंकराचार्य यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन में बवाल, दो गुटों में भिड़ंत, थाने के सामने भी जमकर मारपीट

यूनिवर्सिटी में हुई मारपीट की घटना में कई छात्रों को चोटें आई है.

भिलाई मारपीट (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : November 13, 2025 at 9:28 AM IST

भिलाई: जुनवानी स्थित शंकराचार्य यूनिवर्सिटी में बुधवार को एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम था. लेकिन वार्षिक उत्सव के दौरान छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया. यूनिवर्सिटी प्रबंधन और सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह छात्रों को वहां से हटाया, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ.

छात्र गुटों में मारपीट: यूनिवर्सिटी में हंगामे के बाद दोनों गुटों के छात्र स्मृति नगर थाने के सामने फिर से भिड़ गए. वहां भी जमकर मारपीट करने लगे. इस दौरान कई छात्रों को चोटें आईं. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. जिसमें छात्र एक-दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं.

भिलाई में छात्रों के बीच मारपीट पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

छात्रों को आई चोटें, कई के खिलाफ केस दर्ज: भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने घटना की जानकारी दी. शंकराचार्य यूनिवर्सिटी में एनवल फंग्शन के दौरान दो गुटों में मारपीट हुई. मारपीट के बाद दोनों गुट के कुछ छात्रा स्मृति नगर चौकी के सामने भी बहस करने लगे. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छात्रों को समझाया और वहां से हटाया. इस घटना में छात्र ईशान चंद्रवंशी को चोटें आई है. छात्र की रिपोर्ट पर आदित्य गिरी और अन्य छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

छात्रों से पूछताछ जारी: सीएसपी ने कहा कि दो छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. जो भी छात्र इस झगड़े में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

