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भिलाई में 5 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म, ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव

दुर्ग पुलिस ने बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया है. ग्रामीणों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की.

BHILAI CRIME
भिलाई बच्ची का अपहरण (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 9:18 AM IST

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Updated : April 11, 2026 at 10:49 AM IST

3 Min Read
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दुर्ग: भिलाई में पांच साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. मामला उतई थाना क्षेत्र के बंजारीपारा का है. बच्ची एक बोरे में बंधी हुई थी और कुएं के किनारे पड़ी हुई लोगों को मिली. जिसके बाद घटना की सूचना उतई पुलिस को दी गई. घटना से आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने बीती रात उतई थाने का घेराव कर दिया और आरोपी को तुरंत फांसी देने की मांग करने लगे. वहीं दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी घटना की कड़ी निंदा की और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

दुकान गई बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म

बच्ची के परिजनों ने बताया कि वह सुबह 11 बजे स्कूल से आने के बाद अपनी दादी से पैसे लेकर दुकान गई थी, लेकिन 2 घंटे बाद भी वापस नहीं लौटी. परिजनों ने खोजबीन की तो कही कोई पता नहीं चला. पूरा गांव बच्ची को ढूंढने में जुट गया. काफी देर तक खोजबीन के बाद दो युवकों को कुएं के पास एक बोरा संदिग्ध हालत में पड़ा दिखाई दिया. जब उन्होंने पास जाकर देखा तो बोरा हल्का-हल्का हिल रहा था. मौके पर पहुंचकर जब बोरा खोला गया तो सभी के होश उड़ गए. अंदर 5 साल की बच्ची थी, जिसका मुंह तकिया कवर से कसकर बंधा हुआ था. बच्ची बेहोशी की हालत में थी. बच्ची को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

बच्ची 5 रुपये लेकर दुकान गई थी लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी घर नहीं आई. बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि बच्ची को बोरे में बांधकर खंडहर में फेंका गया है. बच्ची बेहोश थी, पहले घर में लेकर आए फिर अस्पताल लेकर पहुंचे- बच्ची की दादी

भिलाई में बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुर्ग पुलिस कर रही जांच

घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. 40 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. आरोपी के घर से एफएसएल की टीम ने कई सबूत जुटाए है. वहीं घटना से आक्रोशित लगभग डेढ़ सौ ग्रामीण बीत रात उतई थाने पहुंचे और आरोपी को तुरंत फांसी देने की मांग करने लगे. जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया.

उतई थाने में सूचना मिली थी कि बच्ची बोरे में पड़ी हुई है. पुलिस मौके पर पहुंची औऱ बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया. बच्ची की हालत स्थिर है. इसी बात को लेकर ग्रामीण आक्रोशित थे और उतई थाने में आरोपी को फांसी देने की मांग करने लगे -अनूप लकड़ा, एसडीओपी पाटन

दुर्ग सांसद विजय बघेल ने घटना की निंदा की (ETV Bharat Chhattisgarh)

सांसद ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की

दुर्ग सांसद विजय बघेल ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि मानवता के नाम पर कलंक है. ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. अक्सर घर के आसपास रहने वाले लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते है.

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Last Updated : April 11, 2026 at 10:49 AM IST

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