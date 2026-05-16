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भिलाई निगम आयुक्त विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, महापौर समेत 32 पार्षदों ने दायर की रिट याचिका

भिलाई : भिलाई निगम आयुक्त को हटाने को लेकर चल रहा विवाद अब न्यायालय की दहलीज तक पहुंच गया है.महापौर नीरज पाल, एमआईसी सदस्य और कांग्रेस के सभी 32 पार्षदों ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर निगम आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 54(2) के तहत पारित प्रस्ताव को जानबूझकर शासन तक नहीं भेजा गया, जिससे निगम की लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है.

कमिश्नर को हटाने का प्रस्ताव रोका

महापौर नीरज पाल ने बताया कि 25 मार्च को आयोजित निगम की सामान्य सभा में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे.पहला प्रस्ताव निगम आयुक्त को तत्काल प्रभाव से हटाने से संबंधित था, जबकि दूसरा प्रस्ताव बजट पारित करने को लेकर था. आरोप है कि आयुक्त ने बजट संबंधी प्रस्ताव तो शासन को भेज दिया, लेकिन अपने खिलाफ पारित प्रस्ताव को रोक लिया और उसे आगे नहीं बढ़ाया.