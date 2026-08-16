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भिलाई में नेशनल हाईवे पर CNG टैंकर से गैस लीकेज, बायपास मार्ग पर रोकी गई आवाजाही

एनएच-53 पर डी मार्ट के पास हुआ रिसाव, जरूरी सुरक्षा इंतजाम से टला हादसा, वाहन चालकों ने राहत की सांस ली

Bhilai CNG tanker gas leak
भिलाई में नेशनल हाईवे पर CNG टैंकर से गैस लीकेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 16, 2026 at 1:10 PM IST

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दुर्ग: भिलाई में शनिवार रात एनएच-53 पर डी मार्ट के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक CNG टैंकर से अचानक गैस लीकेज होने की सूचना सामने आई. रात करीब 9 बजे हुई इस घटना के बाद आसपास मौजूद लोग घबरा गए. जिस जगह टैंकर से गैस का रिसाव हुआ, उसके पास ही अस्पताल और मैरिज पैलेस भी स्थित है. ऐसे में किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया.

भिलाई में एनएच-53 पर डी मार्ट के पास टैंकर से हुआ गैस रिसाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किए गए सुरक्षा इंतजाम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया. इसके साथ ही सीडीआरएफ और एनएचएआई की टीमें भी तत्काल मौके पर पहुंचीं. टीमों ने स्थिति का जायजा लेते हुए गैस लीकेज को नियंत्रित करने के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए. संभावित खतरे को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में लोगों की आवाजाही को भी नियंत्रित किया गया.

Bhilai CNG tanker gas leak
बायपास मार्ग पर रोकी गई आवाजाही, जरूरी सुरक्षा इंतजाम से टला हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बायपास मार्ग पर रोकी गई आवाजाही

एहतियात के तौर पर एनएच-53 के बायपास मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात रोक दिया गया. अचानक ट्रैफिक रोके जाने के कारण सड़क पर वाहनों की कतार लग गई और कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बनी रही. हालांकि सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस और राहत टीमों ने पूरे इलाके को खाली कराया और लोगों को घटनास्थल से दूर रखा.

लीकेज पर काबू पाया गया

मौके पर मौजूद राहत और सुरक्षा टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया. गैस लीकेज पर काबू पाने के बाद आसपास के लोगों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली. गनीमत रही कि समय रहते पुलिस, सीडीआरएफ और एनएचएआई की टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका टल गई.

फिलहाल घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई. CNG टैंकर से गैस लीकेज की वजह क्या रही और टैंकर में किस स्तर पर तकनीकी खराबी आई, इसकी जांच की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर गैस और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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