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मां-बेटे निकले चेन स्नेचर, भिलाई सेक्टर-1 में मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला से ढाई लाख की चेन लूटी, CCTV में कैद

प्रियदर्शनी परिसर और सेक्टर-1 में चेन स्नेचिंग की दो घटनाएं सामने आई थीं, एक मामले का 24 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया

Bhilai chain snatching incident
भिलाई चेन स्नेंचिंग वारदात में मां-बेटे निकले चेन स्नेचर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग: जिले में शुक्रवार को दो बड़ी चेन स्नेचिंग की वारदात हुई. इसमें से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है. भिलाई के सेक्टर-1 में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला उमा देवी के साथ हुई ढाई लाख की सोने की चेन लूट के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. इस वारदात को किसी बाहरी पेशेवर गैंग ने नहीं, बल्कि रिश्ते में सगे मां-बेटे ने मिलकर अंजाम दिया था.

भिलाई सेक्टर-1 में मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला से ढाई लाख की चेन लूटी, CCTV में कैद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग से चेन स्नेचिंग

घटना 31 जुलाई की सुबह 6:10 बजे की है. सेक्टर-1 निवासी उमा देवी रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं. इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर दो लोग आए. बाइक से उतरी महिला ने बुजुर्ग उमा देवी को बातों में उलझाया और लकड़ी से फूल तोड़ने का बहाना बनाया. जैसे ही बुजुर्ग महिला का ध्यान भटका, आरोपी महिला ने उनके गले से 20 ग्राम वजनी सोने की चेन झपट ली और अपने बेटे के साथ बाइक पर फरार हो गई.

Bhilai chain snatching incident
प्रियदर्शनी परिसर और सेक्टर-1 में चेन स्नेचिंग की दो घटनाएं सामने आई थीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना की शिकायत भिलाई भट्ठी थाने में दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और मुखबिरों से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने कैंप-1 शांतिपारा निवासी जी. गौतम (20 वर्ष) और उसकी मां जे. पार्वती (48 साल) को हिरासत में लिया. कड़ी पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उनसे लूटी गई सोने की चेन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है.

फिलहाल मां-बेटे से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है- शोजराज अग्रवाल,एएसपी दुर्ग शहर

Bhilai chain snatching incident
CCTV में कैद चेन स्नेचिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एएसपी शोजराज अग्रवाल ने बताया कि प्रियदर्शनी परिसर और सेक्टर-1 में चेन स्नेचिंग की दो घटनाएं सामने आई थीं. सेक्टर-1 मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मां-बेटे को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया गया है. वहीं प्रियदर्शनी परिसर मामले में माल की जब्ती हो चुकी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

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