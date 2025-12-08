ETV Bharat / state

भिलाई में महिला की हत्या कर जली लाश मिली, हथियार भी बरामद

हर रोज की तरह कई लोग सुबह टहलने के लिए निकले. इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने मैदान में जली हुई लाश देखी. तुरंत इसकी सूचना गांव के सरपंच को दी गई. सरपंच ने उतई पुलिस को गांव में जली हुई लाश मिलने की सूचना दी. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए.

भिलाई\दुर्ग: उतई थाना क्षेत्र के ग्राम पुरई में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. पुरई के खेल मैदान के पीछे एक अज्ञात महिला का जला हुआ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

उतई थाना क्षेत्र के पुरई गांव का मामला (ETV Bharat Chhattisgarh)

मौके से धारदार हथियार भी मिला

पुरई सरपंच रोहित साहू ने बताया कि उन्हें ग्रामीणों द्वारा जली हुई लाश मिलने की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस को बुलाया गया. उन्होंने कहा कि महिला की अब तक पहचान नहीं हो सकी है. घटनास्थल से आधा जला चप्पल और एक धारदार हथियार बरामद हुआ है, जिससे यह साफ संकेत मिलते हैं कि महिला की हत्या कर शव को जलाया गया है.

भिलाई में महिला की जली हुई लाश मिलने से सनसनी (ETV Bharat Chhattisgarh)

फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड कर रही जांच

हत्या कर जली हुई लाश मिलने की सूचना मिलते ही पाटन एसडीओपी और उतई थाना प्रभारी महेश ध्रुव पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे. पाटन एसडीओपी अनूप लकड़ा ने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस को जली हुई लाश की सूचना मिली. महिला की पहचान नहीं हो पाई है. मौके से हथियार भी मिला है. जिससे प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि पहले धारदार हथियार से हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने की कोशिश में शव को आग लगाया गया.

एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम कर रही जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर मौजूद है. जांच की जा रही है. महिला की पहचान के साथ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है.