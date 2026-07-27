ETV Bharat / state

संत रविदास जयंती की तैयारियां तेज, तिरंगा यात्रा की रणनीति पर भी मंथन, भिलाई में पुरंदर मिश्रा का कांग्रेस पर हमला

भिलाई भाजपा कार्य़ालय पहुंचे रायपुर विधायक पुरंदर मिश्रा, कहा- कांग्रेस ने महापुरुषों को वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हकदार थे

BHILAI BJP OFFICE MEETING
भिलाई भाजपा कार्य़ालय पहुंचे रायपुर विधायक पुरंदर मिश्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिलाई: भाजपा कार्यालय में संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की आगामी 650वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारी तेज हो गई है. इस अवसर पर आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा शामिल हुए. उनके साथ भिलाई जिला प्रभारी रामजी भारती, जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन समेत भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

संत रविदास जयंती की तैयारियां तेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शहीदों का सम्मान

कार्यशाला में संत रविदास जी के विचारों, सामाजिक समरसता के संदेश और उनके जीवन दर्शन को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई. साथ ही 10 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रस्तावित तिरंगा यात्रा और बूथ स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया. विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महापुरुषों, संतों और शहीदों के सम्मान की परंपरा को मजबूती मिली है.

Bhilai BJP office meeting
भिलाई भाजपा कार्य़ालय पहुंचे रायपुर विधायक पुरंदर मिश्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस पर हमला

विधायक मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने महापुरुषों को वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हकदार थे. कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोलते हुए मिश्रा ने कहा कि आबकारी घोटाले में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप हैं और कांग्रेस नेताओं के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है.

Bhilai BJP office meeting
भाजपा कार्यालय में संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जयंती को लेकर तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बयान

नीट पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री के प्रति अपनी जिम्मेदारी और समर्पण दिखाया है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार पांच साल में जो काम नहीं कर पाई, भाजपा सरकार ने ढाई साल में पूरा कर दिखाया है.

सीजीपीएससी पर दीपक बैज का बीजेपी पर आरोप, बीजेपी बोली हमने नहीं हाईकोर्ट के आदेश पर दी ज्वाइनिंग
भिलाई में 'मन की बात' का सामूहिक श्रवण आयोजन, पीएम मोदी ने कारगिल वीरों को किया नमन
राहुल अपने गिरेबान में झांके, सीएम साय की नसीहत, धर्मेंद्र प्रधान का उदाहरण, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और सीजीपीएससी घोटाले का आरोप

TAGGED:

MLA PURANDER MISHRA ON CONGRESS
संत रविदास जयंती
तिरंगा यात्रा भिलाई तैयारी
TIRANGA YATRA
BHILAI BJP OFFICE MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.