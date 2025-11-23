ETV Bharat / state

मरम्मत के दौरान करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत, दुर्ग में आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम

आरोप है कि सप्लाई बंद थी फिर भी पोल में आ गया करंट, लोगों ने मुआवजे और नौकरी की मांग की

Electricity worker death Case
मरम्मत के दौरान करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 23, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: जिले के जेवरा-सिरसा थाना क्षेत्र के भटगांव गांव में मरम्मत काम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. बिजली मेंटेनेंस कर्मचारी संतोष ठाकुर की करंट लगने से मौत हो गई. इसके बाद गुस्साए परिजन ने चक्काजाम कर दिया.

सप्लाई बंद थी फिर भी पोल में आ गया करंट: जानकारी के अनुसार पावर हाउस से बिजली सप्लाई बंद कर दी गई थी और पोल पर मरम्मत चल रही थी. इसी समय अचानक पोल में करंट आ जाने से संतोष उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया.

मरम्मत के दौरान करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अस्पताल में हुई मौत: घायल हालत में उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वह एक रेगुलर बिजली कर्मचारी के साथ मिलकर काम कर रहा था.

सुरक्षा में लापरवाही के आरोप: घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. उनका कहना है कि कर्मचारियों को पूरा सेफ्टी उपकरण दिए बिना ऊंचे पोल पर चढ़ाकर काम कराया जा रहा था.

Electricity worker death Case
लोगों ने मुआवजे और नौकरी की मांग की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिजनों का विरोध प्रदर्शन: हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण नाराज़ हो गए. उन्होंने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क पर चक्का जाम कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

Electricity worker death Case
दुर्ग में आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल: यह घटना बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्था और काम के दौरान अपनाए जाने वाले नियमों पर गंभीर सवाल उठाती है.

Electricity worker death Case
आरोप है कि सप्लाई बंद थी फिर भी पोल में आ गया करंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
दुर्ग में रेल कर्मचारी निकला ठगी का मास्टरमाइंड, बीवी के साथ मिलकर की करोड़ों की ठगी
चेन स्नैचिंग गिरोह पकड़ाया, 5 वारदातों में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार, रोज रायपुर से भिलाई आते थे
दुर्ग में हड़ताली सहकारी कर्मचारियों को भूपेश बघेल का समर्थन, कहा-अडानी को धान खरीदी सौंपने की साजिश में सरकार

TAGGED:

भटगांव हादसा
दुर्ग बिजली कर्मचारी मौत
DURG PROTEST
ELECTRIC SHOCK
ELECTRICITY WORKER DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.