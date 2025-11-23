मरम्मत के दौरान करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत, दुर्ग में आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम

ETV Bharat / state

सप्लाई बंद थी फिर भी पोल में आ गया करंट: जानकारी के अनुसार पावर हाउस से बिजली सप्लाई बंद कर दी गई थी और पोल पर मरम्मत चल रही थी. इसी समय अचानक पोल में करंट आ जाने से संतोष उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया.

दुर्ग: जिले के जेवरा-सिरसा थाना क्षेत्र के भटगांव गांव में मरम्मत काम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. बिजली मेंटेनेंस कर्मचारी संतोष ठाकुर की करंट लगने से मौत हो गई. इसके बाद गुस्साए परिजन ने चक्काजाम कर दिया.

अस्पताल में हुई मौत: घायल हालत में उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वह एक रेगुलर बिजली कर्मचारी के साथ मिलकर काम कर रहा था.

सुरक्षा में लापरवाही के आरोप: घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. उनका कहना है कि कर्मचारियों को पूरा सेफ्टी उपकरण दिए बिना ऊंचे पोल पर चढ़ाकर काम कराया जा रहा था.

परिजनों का विरोध प्रदर्शन: हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण नाराज़ हो गए. उन्होंने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क पर चक्का जाम कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल: यह घटना बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्था और काम के दौरान अपनाए जाने वाले नियमों पर गंभीर सवाल उठाती है.