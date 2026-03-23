भिलाई बचाओ पदयात्रा में जुटा जनसमर्थन, बीएसपी की नीतियों के खिलाफ एकजुट हुए लोग
भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई बचाओ पदयात्रा निकालकर जनसमर्थन हासिल किया.इस दौरान बीएसपी की नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 23, 2026 at 12:55 PM IST
भिलाई : भिलाई नगर में जनसमस्याओं को लेकर “भिलाई बचाओ पदयात्रा” का आयोजन हुआ. जिसका नेतृत्व विधायक देवेंद्र यादव ने किया. यह पदयात्रा सिविक सेंटर से शुरू होकर सेक्टर-4 ग्राउंड में जाकर समाप्त हुई. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, कांग्रेस कार्यकर्ता, महिलाएं और पुरुष शामिल हुए, जिससे पूरे शहर में आंदोलन जैसा माहौल देखने को मिला.
बीएसपी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की मांग
पदयात्रा में पूर्व मंत्री अरुण वोरा और भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल भी मौजूद थे. नेताओं ने लोगों के साथ पैदल चलकर उनकी समस्याओं को सुना और समर्थन जताया. मुख्य रूप से यह पदयात्रा भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर निकाली गई.
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विधायक ने कहा कि पहले सेक्टर-9 अस्पताल और मैत्री बाग को निजी हाथों में देने के खिलाफ सत्याग्रह किया गया था और जनता के हित में उन्हें बचाने का प्रयास किया गया. अब एक बार फिर जनता के अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है. देवेंद्र यादव ने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में होने के बावजूद जनसमस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पदयात्रा के माध्यम से जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा.
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