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भिलाई बचाओ पदयात्रा में जुटा जनसमर्थन, बीएसपी की नीतियों के खिलाफ एकजुट हुए लोग

भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई बचाओ पदयात्रा निकालकर जनसमर्थन हासिल किया.इस दौरान बीएसपी की नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखा.

Bhilai Bachao Padyatra
भिलाई बचाओ पदयात्रा में जुटा जनसमर्थन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 12:55 PM IST

2 Min Read
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भिलाई : भिलाई नगर में जनसमस्याओं को लेकर “भिलाई बचाओ पदयात्रा” का आयोजन हुआ. जिसका नेतृत्व विधायक देवेंद्र यादव ने किया. यह पदयात्रा सिविक सेंटर से शुरू होकर सेक्टर-4 ग्राउंड में जाकर समाप्त हुई. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, कांग्रेस कार्यकर्ता, महिलाएं और पुरुष शामिल हुए, जिससे पूरे शहर में आंदोलन जैसा माहौल देखने को मिला.

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भिलाई बचाओ पदयात्रा में जुटा जनसमर्थन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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महिला कांग्रेस ने भी लोगों को किया एकजुट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीएसपी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की मांग

पदयात्रा में पूर्व मंत्री अरुण वोरा और भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल भी मौजूद थे. नेताओं ने लोगों के साथ पैदल चलकर उनकी समस्याओं को सुना और समर्थन जताया. मुख्य रूप से यह पदयात्रा भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर निकाली गई.

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बीएसपी की नीतियों के खिलाफ एकजुट हुए लोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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विधायक देवेंद्र यादव ने जुटाया जनसमर्थन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

व्यापारियों के लिए दुकान रजिस्ट्री शुल्क कम करने और रिटेंशन स्कीम से जुड़ी समस्याओं के समाधान का वादा बीएसपी प्रबंधन ने किया था, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है- देवेंद्र यादव, विधायक

भिलाई बचाओ पदयात्रा में जुटा जनसमर्थन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायक ने कहा कि पहले सेक्टर-9 अस्पताल और मैत्री बाग को निजी हाथों में देने के खिलाफ सत्याग्रह किया गया था और जनता के हित में उन्हें बचाने का प्रयास किया गया. अब एक बार फिर जनता के अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है. देवेंद्र यादव ने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में होने के बावजूद जनसमस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पदयात्रा के माध्यम से जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा.

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