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भिलाई बचाओ पदयात्रा शुरू, BSP-टाउनशिप बचाने कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, 70 किमी मार्च कर राजभवन पहुंचेंगे नेता-कार्यकर्ता

भिलाई टाउनशिप और BSP से जुड़े मुद्दे को लेकर जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में 4 दिवसीय यात्रा, कई मुद्दों को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन

Bhilai Bachao Padyatra
BSP-टाउनशिप बचाने कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 2, 2026 at 4:36 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग: भिलाई टाउनशिप, भिलाई इस्पात संयंत्र और उससे जुड़ी जनसुविधाओं के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर आंदोलन कर रही है. जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई ने रविवार से चार दिवसीय 'भिलाई बचाओ पदयात्रा' की शुरुआत कर दी. जिसमें पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई बड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंचे.

भिलाई बचाओ पदयात्रा शुरू, 70 किमी मार्च कर राजभवन पहुंचेंगे नेता-कार्यकर्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

70 किलोमीटर की यात्रा

जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में निकली यह पदयात्रा सेक्टर-9 स्थित श्री हनुमान मंदिर से रवाना हुई. करीब 70 किलोमीटर लंबी यह यात्रा भिलाई, चरोदा और कुम्हारी होते हुए 4 अगस्त को रायपुर पहुंचेगी. यहां राजभवन में राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इसका समापन किया जाएगा.

यह यात्रा भिलाई इस्पात संयंत्र, टाउनशिप और यहां रहने वाले हजारों परिवारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से निकाली जा रही है.- जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर

Bhilai Bachao Padyatra
भिलाई टाउनशिप और BSP से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टाउनशिप उपेक्षा का शिकार- कांग्रेस

पदयात्रा में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और प्रबंधन की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र और उससे जुड़ी टाउनशिप लगातार उपेक्षा का शिकार हो रही है.

यहां अस्पतालों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.- ताम्रध्वज साहू पूर्व गृहमंत्री

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पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई बड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निजीकरण पर लगे रोक

जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने कहा कि भिलाई की पहचान सिर्फ एक स्टील प्लांट नहीं, बल्कि यहां की सुव्यवस्थित टाउनशिप और बेहतर जनसुविधाएं भी हैं. उन्होंने मांग की कि अस्पताल, स्कूल और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाई जाए.

अन्य इन मुद्दों पर प्रदर्शन

  • रिटेंशन और लाइसेंसधारी आवासों को निरस्त कर खाली कराने की कार्रवाई बंद करने
  • बीएसपी कर्मचारियों के वेज रिवीजन को शीघ्र लागू करने
  • 39 माह से लंबित एरियर का भुगतान करने
  • टाउनशिप के आवासों का नियमित रखरखाव
  • स्वच्छ पेयजल की बेहतर व्यवस्था
  • अस्पतालों और स्कूलों की बदहाल स्थिति में सुधार की मांग की.
  • ठेका श्रमिकों की समस्याओं के स्थायी समाधान की भी मांग उठाई.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में जनआंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. चार दिनों तक चलने वाली यह पदयात्रा विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए लोगों को जागरूक करेगी और अंत में राजभवन पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा.

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