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भिलाई बचाओ आंदोलन: हाउस लीज और रिटेंशन नोटिस के विरोध में कांग्रेस का प्रोटेस्ट

बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस और CISF के जवानों ने रोका, जमकर हुई धक्का-मुक्की

BHILAI NAGAR MLA DEVENDRA YADAV
भिलाई बचाओ आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2026 at 8:20 AM IST

3 Min Read
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भिलाई: कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में शनिवार को युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन भिलाई परिसर में किया. स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बीएसपी प्लांट प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की. कांग्रेस नेता इस बात से नाराज हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में हाउस लीज, लाइसेंस आवासों और रिटेंशन नीति में बदलाव किया जा रहा है. इसके साथ ही प्लांट प्रबंधन की ओर से आवास खाली करने के नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं.

भिलाई बचाओ आंदोलन

भिलाई बचाओ आंदोलन के पोस्टर और बैनर लेकर बड़ी संख्या में रिटेंशनधारी, लाइसेंसधारी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के मुर्गा चौक पहुंचे और बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद की. आंदोलन को धार देने के लिए खुद भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव मोर्चा संभाले नजर आए. कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही पुलिस और सीआईएसएफ की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

भिलाई बचाओ आंदोलन (ETV Bharat)

मुर्गा चौक पर जुटे प्रदर्शनकारी

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुर्गा चौक से आगे कई स्थानों पर बड़े-बड़े बैरिकेड लगाए गए. प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने पहला बैरिकेड तोड़ दिया और वो तेजी से आगे बढ़ने लगे. इसके बाद जनसंपर्क विभाग के पास लगाए गए दूसरे बैरिकेड पर पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया. रोके जाने से नाराज प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई.

Congress protest
भिलाई बचाओ आंदोलन (ETV Bharat)
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प्लांट प्रबंधन की ओर से 10 हजार से ज्यादा आवासों को खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं. आवास खाली कराकर इन मकानों को निजी संस्था को देने का प्लान है. हम एक भी मकान को खाली नहीं होने देंगे: देवेंद्र यादव, विधायक, भिलाई नगर

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आंदोलन को जारी रखने की कही बात

प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में प्रभावित लोग भी शामिल हुए. अलग-अलग सेक्टरों से पहुंची भीड़ को संबोधित करने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी धरना स्थल पहुंचे. कांग्रेस विधायक ने बीएसपी प्रबंधन पर भिलाई की बसावट को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. वहीं विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि 10 हजार से अधिक आवासों को नोटिस दिए जा चुके हैं.

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कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का आरोप

कांग्रेस विधायक का आरोप है कि आवास खाली कराने के बाद इन्हें किसी निजी संस्था को देने की योजना बनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि टाउनशिप का एक भी घर खाली नहीं होने दिया जाएगा और इस मुद्दे को लेकर आंदोलन लगातार जारी रहेगा. प्रदेश यूथ कांग्रेस महासचिव जुल्फिकार अहमद सिद्दीकी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया. प्रदर्शनकारियों ने हाउस लीज, लाइसेंस और रिटेंशन आवासों से जुड़े फैसलों को वापस लेने की मांग की.

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जानिए हाउस लीज और रिटेंशन नोटिस क्या होता है

हाउस लीज, जिसे सामान्य भाषा में मकान का पट्टा कहते हैं, मकान मालिक या कंपनी प्रबंधन और किराएदार के बीच लंबी अवधि का कानूनी अनुबंध होता है. वहीं, रिटेंशन नोटिस मुख्य रूप से लीज या किराया अवधि समाप्त होने के बाद मकान खाली करने, कब्जा सौंपने या संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने से जुड़ा कानूनी नोटिस है.

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