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भिलाई के आत्मानंद स्कूल में तीन दिन में 8 छात्राएं बेहोश, साइकोलॉजिकल टीम कर रही काउंसलिंग

जानकारी के मुताबिक, यह सिलसिला 9 जुलाई से शुरू हुआ. स्कूल की प्राचार्य सुनीता दीवान के अनुसार, सबसे पहले एक छात्रा को चक्कर आया. उसे स्टाफ रूम ले जाया गया, तभी दूसरी छात्रा अचानक जोर-जोर से चीखने लगी. कुछ ही देर में तीन और छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई.उनके हाथ-पैर अकड़ गए, आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्हें बोलने में भी परेशानी होने लगी.

दुर्ग: भिलाई के खम्हरिया स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. पिछले तीन दिनों में कक्षा 9वीं-ए की आठ छात्राएं अचानक चीखने-चिल्लाने लगीं, उनके हाथ-पैर अकड़ गए, कुछ रोने लगीं और फिर बेहोश हो गईं. सभी छात्राओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां अधिकांश की मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आई है.

भिलाई आत्मानंद स्कूल की छात्राओं के बेहोश होने के मामले में प्राचार्य का बयान (ETV Bharat Chhattisgarh)

तीन दिन में 8 छात्राएं हुई बेहोश

108 एंबुलेंस के पहुंचने में समय लगने की जानकारी मिलने पर सभी छात्राओं को ऑटो से शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां करीब डेढ़ घंटे बाद उनकी हालत सामान्य हो गई. डॉक्टरों की जांच में किसी गंभीर शारीरिक बीमारी की पुष्टि नहीं हुई. इसके बाद 11 जुलाई को दो और छात्राओं की तबीयत इसी तरह बिगड़ी. एक को अस्पताल ले जाया गया, जबकि दूसरी स्कूल में ही कुछ देर बाद सामान्य हो गई. सोमवार को फिर दो छात्राएं इसी तरह की परेशानी का शिकार हुईं, इनमें से एक छात्रा में सिकल सेल से जुड़ी समस्या सामने आई, जबकि दूसरी की मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह सामान्य बताई गई.

सभी छात्राएं 9वीं क्लास की

अब तक कुल आठ मामलों में एक समान बात यह रही कि सभी छात्राएं कक्षा 9वीं-ए और डे-शिफ्ट की हैं. सुबह की शिफ्ट के विद्यार्थियों या किसी शिक्षक में ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई.

सिर्फ 9th A सेक्शन की लड़कियों के साथ ही ऐसा हो रहा है. मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसे में लग रहा है कि साइक्लोजिकल केस लग रहा है. डीईओ को जानकारी दे दी गई है. साइकोलॉजिकल विशेषज्ञों को बुलाया गया है वे बच्चियों की काउंसलिंग करेंगे- सुनीता दीवान, प्रिंसिपल

छात्राओं की की जा रही काउंसलिंग

स्कूल प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर 9वीं-ए का कक्षा कक्ष बदल दिया है. जिला शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है. उनके निर्देश पर विशेषज्ञों की टीम छात्राओं की काउंसलिंग कर रही है.

प्राचार्य सुनीता दीवान का कहना है कि शुरुआती तौर पर मामला मनोवैज्ञानिक कारणों से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. वहीं, अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और बच्चों का मनोबल बनाए रखें.