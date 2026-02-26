भिलाई-3 में बड़ा हादसा टला, विस्फोटक सामग्री खाली कर लौट रहा ट्रक ट्रांसफार्मर से टकराया, नशे में धुत थे ड्राइवर और क्लीनर

ETV Bharat / state

भिलाई-3 में बड़ा हादसा टला, विस्फोटक सामग्री खाली कर लौट रहा ट्रक ट्रांसफार्मर से टकराया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: जिले के भिलाई-3 इलाके में बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया. शराब के नशे में धुत दो भाइयों ने तेज रफ्तार ट्रक से सड़क किनारे लगे बिजली ट्रांसफॉर्मर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रांसफॉर्मर उखड़कर दूर जा गिरा और पूरे इलाके की बिजली सप्लाई ठप हो गई.

धमाके की आवाज से फैली दहशत

रात करीब 2 बजे हुए इस हादसे के बाद जोरदार धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि ट्रक में बारूद भरा था और वह फट गया है. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं.

विस्फोटक सामग्री खाली कर लौट रहा था

जांच में सामने आया कि ट्रक विस्फोटक सामग्री खाली करके लौट रहा था. गनीमत रही कि ट्रक में उस समय बारूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था. पुलिस ने बताया कि हादसे में ट्रक चालक महेंद्र कुमार गेंदरे और उसका साथी क्लीनर घायल हुए हैं. दोनों को सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि चालक शराब के नशे में लापरवाही से वाहन चला रहा था. उसके खिलाफ विद्युत अधिनियम, लापरवाही से गाड़ी चलाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.