भिलाई में फिर चेन स्नैचिंग की वारदात, पता पूछने के बहाने बुजुर्ग महिला का मंगलसूत्र लूटा
भिलाई-3 के पदुमनगर में 2 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम, इससे पहले एक केस में इंजीनियरिंग स्टूडेंटस युवक-युवती चेन स्नैचिंग में पकड़े गए थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 8:26 PM IST
दुर्ग: जिले में चेन स्नैचिंग की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के पदुमनगर का है. यहां शिव मंदिर के पास दोपहर करीब 1:05 बजे मंगलसूत्र छीनने की वारदात हुई. कपड़ा दुकान से खरीदारी कर घर लौट रहे 75 वर्षीय एस. मुरली मोहन और उनकी पत्नी एस. माधवी को सफेद एक्टिवा पर सवार दो अज्ञात युवकों ने निशाना बनाया.
पता पूछने के बहाने रोका
दरअसल शिकायतकर्ता मुरली मोहन निजी कंपनी से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं. शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने चेहरे कपड़े से ढंक रखे थे. उन्होंने पहले राम यादव का घर पूछने के बहाने दंपती को रोका. मुरली मोहन ने पता न मालूम होने की बात कही और आगे बढ़ने लगे. तभी युवक दोबारा पास आए और पीछे बैठे युवक ने महिला के गले से मंगलसूत्र झपट लिया.
थाना भिलाई-3 में हमने केस दर्ज कर लिया है, CCTV फुटेज समेत बाकी जांच की जा रही है, जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा-मणिशंकर चंद्रा, एएसपी दुर्ग
पुलिस जांच में जुटी
दोनों आरोपी चैन स्नैचिंग के बाद शिव मंदिर की ओर से मुख्य सड़क की तरफ फरार हो गए. वारदात इतनी तेजी से हुई कि दंपती एक्टिवा का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देख सके. पीड़ित ने मंगलसूत्र की कीमत करीब 50 हजार रुपए बताई है. चेहरा ढंके होने से आरोपियों की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. हालांकि पुलिस ने दावा किया कि जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा.