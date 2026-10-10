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भिलाई में फिर चेन स्नैचिंग की वारदात, पता पूछने के बहाने बुजुर्ग महिला का मंगलसूत्र लूटा

पता पूछने के बहाने बुजुर्ग महिला का मंगलसूत्र लूटा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: जिले में चेन स्नैचिंग की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के पदुमनगर का है. यहां शिव मंदिर के पास दोपहर करीब 1:05 बजे मंगलसूत्र छीनने की वारदात हुई. कपड़ा दुकान से खरीदारी कर घर लौट रहे 75 वर्षीय एस. मुरली मोहन और उनकी पत्नी एस. माधवी को सफेद एक्टिवा पर सवार दो अज्ञात युवकों ने निशाना बनाया.