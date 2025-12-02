ETV Bharat / state

ईडी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का पुतला दहन, सोनिया राहुल पर FIR के खिलाफ कांग्रेस का सड़क पर प्रदर्शन

दुर्ग भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया.

BHILA DURG CONGRESS PROTESTS
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 2, 2025 at 9:52 AM IST

2 Min Read
दुर्ग भिलाई: नेशनल हेराल्ड प्रकरण में सोनिया गांधी और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस ने प्रतिशोध की राजनीति बताया है. इसी विरोध के चलते सोमवार को दुर्ग के पटेल चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

"लोकतांत्रिक संस्थाओं का खुला दुरुपयोग "

पूर्व विधायक अरुण वोरा ने ईडी की शिकायत पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का खुला दुरुपयोग बताया. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश के सर्वमान्य, जनप्रिय और संवैधानिक मूल्यों की आवाज़ हैं. उनके त्याग, निष्ठा और सत्यनिष्ठा पर कभी कोई सवाल नहीं उठा है. ऐसी राजनीतिक प्रेरित कार्रवाइयां केंद्र सरकार की घबराहट का संकेत हैं.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

"विपक्ष को बदनाम करने की साजिश"

वोरा ने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और पुलिस जैसी संवैधानिक संस्थाएं, जो लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती हैं, आज राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं और विपक्ष को बदनाम करने का माध्यम बन गई हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों, आर्थिक संकट और जनविरोधी नीतियों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसे दमन से कभी नहीं झुकेगी. न्याय, सत्य और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा.

जिला अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने भी कहा कि देश के शीर्ष नेताओं पर कार्रवाई और जांच में पारदर्शिता की कमी से स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं. लोकतांत्रिक संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल चिंता का विषय है, जो दीर्घकाल में लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है.

बता दें दिल्ली पुलिस की ईओडब्लू ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर एक नई एफआईआर दर्ज की है. इस FIR में इनके अलावा 6 और नाम शामिल है. ईडी मुख्यालय द्वारा ईओडब्लू में शिकायत दर्ज कराने के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई है. जिसका देशभर में कांग्रेस विरोध कर रही है.

