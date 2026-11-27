सुपर 30 के आनंद कुमार ने जिसकी लिखी भूमिका, लेखक रमेश चंद्र से जानें क्या है 'भिखना पहाड़ी'
Bhikhna Pahadi Story:साहित्यिक और शैक्षणिक सम्मान से सम्मानित 'भिखना पहाड़ी' के लेखक रमेश चंद्र ने ईटीवी भारत के साथ अपने अनुभव साझा किए. रिपोर्ट-बृजम पांडे
Published : November 27, 2026 at 11:04 AM IST
पटना: बिहार के पटना का भिखना पहाड़ी लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का प्रमुख ठिकाना रहा है. यहां बिहार ही नहीं, बल्कि अलग-अलग इलाकों से छात्र सिविल सर्विसेज, बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने पहुंचते हैं. जिससे इसे अधिकारियों की फैक्टरी कहा जाता है. यहां के युवाओं की वास्तविक कहानी को लेखक रमेश चंद्र ने अपनी कलम से पन्ने में उतारकर किताब रूपी माला में पिरोया है.
पढ़ाकू बेरोजगारों से चलता है स्थानीय लोगों का रोजगार
स्थानीय स्तर पर यह बात भी कही जाती है कि भिखना पहाड़ी का रोजगार पढ़ाकू बेरोजगारों की वजह से चलता है. यानी जिन युवाओं के पास फिलहाल नौकरी नहीं है, उन्हीं की तैयारी और संघर्ष से इस इलाके की आर्थिक गतिविधियां भी चलती हैं, लेकिन इस मोहल्ले की पहचान सिर्फ लॉज, मेस और कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं है. इसके पीछे हजारों परिवारों की उम्मीदें और युवाओं के अनगिनत संघर्ष छिपे हैं.
लेखक रमेश चंद्र ने बताया कि मेरा भिखना पहाड़ी से लगातार आना-जाना रहा है. जिससे इस मोहल्ले को केवल बाहर से नहीं देखा, बल्कि यहां की जिंदगी को मैंने करीब से महसूस किया है. मैं कई बार लॉज में जाता था और देखता था कि किस तरह सीमित संसाधनों के बीच युवा पढ़ाई में जुटे हैं. कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग में भविष्य तलाश रहा है, तो कोई बिहार लोक सेवा आयोग और दूसरी सरकारी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है.
उन्होंने आगे बताया कि इन युवाओं की जिंदगी में पढ़ाई के अलावा किसी अन्य चीज की बहुत कम जगह होती है. कमरे में किताबें, परीक्षा का दबाव, भविष्य की चिंता और परिवार की उम्मीदें ही उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं. इन युवाओं का सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ आर्थिक नहीं है. उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं, जब उन्हें अपनी खुशियों और महत्वाकांक्षाओं में से किसी एक को चुनना पड़ता है.
बहन की शादी छूटी, परीक्षा नहीं
लेखक रमेश चंद्र ने बताया कि एक बार एक छात्र कुछ दिनों से काफी उदास दिखाई दे रहा था. जब उससे उदासी की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि दो दिन पहले उसकी बहन की शादी थी, लेकिन उसी दिन कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा पड़ गई. जिससे वह बहन की शादी में शामिल नहीं हो सका. यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि इन युवाओं के लिए परीक्षा और पेट के बीच ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तों और भविष्य के बीच भी संघर्ष चलता रहता है.
पीड़ा और सवाल बनें प्रेरणा
लेखक रमेश चंद्र का कहना है कि सवाल यह है कि आखिर ये युवा अपने पर्व-त्योहार, परिवार और करीबियों की खुशियां छोड़कर भिखना पहाड़ी के कमरों में क्यों पड़े रहते हैं? उनकी जिंदगी में मुस्कुराहट कब आती है?. इसी पीड़ा और सवाल ने मुझे इन कहानियों को लिखने के लिए प्रेरित किया. मुझे महसूस हुआ कि इन युवाओं की मेहनत और त्याग के पीछे एक ऐसा भावनात्मक संसार है, जिसे सामने लाना जरूरी है.
पुस्तक 'भिखना पहाड़ी' में कुल 24 कहानियां हैं. रमेश चंद्र ने इन सभी कहानियों को मोटिवेशनल अंदाज में लिखा है. इनकी खासियत यह है कि हर कहानी की शुरुआत गांव से होती है. गांव की साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला एक युवा बड़े सपने लेकर शहर पहुंचता है. यहां उसे संघर्ष करना पड़ता है, अभावों से जूझना पड़ता है और कई बार निराशा का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अंत में वह अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होता है.
कहानियों में गांव का जिक्र
रमेश चंद्र का मानना है कि गांव से निकलकर शहर आने वाले युवाओं के सपनों को सिर्फ संघर्ष के नजरिये से नहीं देखना चाहिए. उनकी मेहनत का परिणाम भी सामने आना चाहिए. कहानियों में कुछ युवा कामयाबी हासिल करने के बाद शहर में ही बस जाते हैं, जबकि कुछ अपने गांव से जुड़ाव के कारण वापस लौट जाते हैं. इस तरह लेखक ने गांव और शहर दोनों को आबाद रखने की कल्पना की है. उनकी कहानियां यह संदेश देती हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ बड़े शहर में बस जाना नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी है.
त्योहारों में बांटते थे खुशियां
रमेश चंद्र बताते हैं कि भिखना पहाड़ी में रहने वाले युवाओं को त्योहारों के दौरान अक्सर उदास देखा है. जब आसपास के घरों में पर्व-त्योहार की रौनक होती थी, तब कई छात्र अपने लॉज के कमरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते थे. घर जाने की इच्छा के बावजूद वे तैयारी के कारण नहीं जा पाते थे. ऐसे में मैं उन बच्चों की उदासी को महसूस करता था और आसपास के ऐसे छात्रों को बुलाकर अपने घर पर पर्व-त्योहार के पकवान और पुआ खिलाता था, ताकि उन्हें घर से दूर होने का एहसास कुछ कम हो सके.
'इन युवाओं की जिंदगी में छोटी-छोटी खुशियों का भी बड़ा महत्व है. किसी के लिए घर का खाना, किसी के लिए परिवार से बातचीत और किसी के लिए त्योहार पर अपनों के बीच कुछ पल बिताना बहुत मायने रखता है. मेरे बच्चे भी पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे. ऐसे में मेरे बच्चे भी वही महसूस कर रहे होंगे, जो यह बच्चे महसूस कर रहे हैं. यही छोटी-छोटी अनुभूतियां उनकी कहानियों का आधार बनी हैं''. -रमेश चंद्र, लेखक, भिखना पहाड़ी
कैसे पड़ा पुस्तक का नाम 'भिखना पहाड़ी'
लेखक रमेश चंद्र ने बताया कि पुस्तक के शीर्षक को लेकर भी मैंने अपने परिचितों से राय ली थी. साथ ही इस संबंध में एक तरह का सर्वे कराया और लोगों से पूछा कि पुस्तक का नाम क्या होना चाहिए. ज्यादातर लोगों की राय थी कि जब इसकी शीर्षक कहानी भिखना पहाड़ी है तो पुस्तक का नाम भी यही होना चाहिए. इसके बाद मैंने पुस्तक का नाम 'भिखना पहाड़ी' ही रखा. मेरे लिए यह नाम किसी मोहल्ले की पहचान भर नहीं, बल्कि उस संघर्षशील पीढ़ी का प्रतीक है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखती है.
सुपर 30 के आनंद कुमार ने लिखी भूमिका
रमेश चंद्र बताते हैं कि जब उनकी पुस्तक अमेजन पर उपलब्ध हुई और पाठकों को पता चला कि इसका परिचय पद्मश्री आनंद कुमार ने लिखा है, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, तो पुस्तक के प्रति आकर्षण बढ़ा. मुंबई और हिंदी सिनेमा से जुड़े लोगों तक भी इसकी चर्चा पहुंची. अभिनेता यशपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर पुस्तक पढ़ते हुए इसकी तारीफ की. इसके बाद फिल्म जगत से जुड़े मनोज बाजपेई, पंकज त्रिपाठी समेत साउथ के भी कई कलाकारों ने पुस्तक को पढ़कर सराहा है.
बेस्टसेलर बनी 'भिखना पहाड़ी'
रमेश चंद्र ने कहा कि हिंदी कहानियों के पाठकों के बीच मुंबई जैसे क्षेत्र में इस पुस्तक को अच्छी प्रतिक्रिया मिली. धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ी और पुस्तक बेस्टसेलर बनी. उन्होंने कहा कि भिखना पहाड़ी की कहानियों में इतना भावनात्मक और सिनेमाई तत्व मौजूद है कि आने वाले समय में इस संग्रह की सभी कहानियां देर-सबेर पर्दे तक पहुंच सकती हैं.
पांच पुस्तकें प्रकाशित
लेखन की दुनिया में रमेश चंद्र का सफर शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्ति के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसका जुड़ाव उनके पुराने दिनों से है. उन्होंने नौकरी में आने से पहले नाट्य संग्रह और कहानियों पर काम किया था. उस दौरान उनकी दो पुस्तकें भी प्रकाशित हुई थीं. हालांकि शिक्षा विभाग की नौकरी में आने के बाद लेखन की रफ्तार धीमी पड़ गई और उन्होंने कहानियां लिखना लगभग बंद कर दिया. पिछले पांच वर्षों से वह फिर से सक्रिय रूप से लेखन कर रहे हैं.
'रुकना नहीं राधिका'
उन्होंने अपनी एक अन्य पुस्तक 'रुकना नहीं राधिका' का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें एक गरीब बच्ची के संघर्ष की कहानी है. उस बच्ची के मन में पुलिस की वर्दी पहनने का जुनून था और तमाम कठिनाइयों के बावजूद उसने अपना सपना पूरा किया. उन्होंने बताया कि राधिका के पिता नहीं थे और मां दूसरे के घर में काम करती थी.
बच्ची की जब पुलिस की दौड़ थी तो मां किसी का ट्रैकसूट उधार मांग कर लाई थी. ट्रैक सूट का नारा दौड़ के बीच में खुल गया, लेकिन उसकी मां ने जोर से चिल्लाया रुकना नहीं राधिका. बच्ची रुकी नहीं और निर्धारित समय से 5 सेकंड पहले क्वालीफाई कर गई. यहां उन्होंने देखा कि किसी व्यक्ति के भीतर अगर लक्ष्य के प्रति जुनून और उसे पाने का संकल्प हो तो परिस्थितियां उसे रोक नहीं सकतीं.
रमेश चंद्र को मिले ये सम्मान
बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा रमेश चंद्र को फणीश्वरनाथ रेणु सम्मान दिया गया था. थावे विद्यापीठ द्वारा रमेश चंद्र को साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था. साथ ही शिक्षा और लेखन से जुड़े योगदान के लिए उन्हें शिक्षा का अक्षरश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.
सरकारी अभियानों के लिए भी लिखे गीत
रमेश चंद्र सिर्फ कहानीकार ही नहीं, बल्कि गीत लेखन में भी रुचि रखते हैं. उन्होंने बताया कि अब तक उनकी पांच पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और दो अन्य पुस्तकें भी तैयार हैं, जिनका जल्द विमोचन होना है. इसके अलावा उन्होंने दर्जनों सरकारी पुस्तकों के संपादन का काम भी किया है.
नशा मुक्ति अभियान और जल-जीवन-हरियाली अभियान समेत बिहार सरकार के कई कार्यक्रमों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं. उनके लिखे गीत आज भी सरकारी अभियानों में सुनाई देते हैं. हालांकि वह खुद को पेशेवर गीतकार नहीं मानते. वह केवल शौक और सामाजिक सरोकार के तहत गीत लिखते हैं.
युवाओं की जिंदगी का दस्तावेज भिखना पहाड़ी'
रमेश चंद्र की पुस्तक 'भिखना पहाड़ी' दरअसल उन हजारों युवाओं की जिंदगी का दस्तावेज है, जिनकी आंखों में अधिकारी बनने का सपना है. यह उन कमरों की कहानी है, जहां कभी भूख पर पढ़ाई भारी पड़ती है, तो कभी परिवार की खुशियों पर परीक्षा की तारीख. जहां गांव से आए युवा अपने भविष्य के लिए वर्तमान की खुशियों का त्याग करते हैं. रमेश चंद्र ने इन संघर्षों को सिर्फ दर्ज नहीं किया, बल्कि हर कहानी को कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाकर उम्मीद का संदेश भी दिया है.
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