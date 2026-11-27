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सुपर 30 के आनंद कुमार ने जिसकी लिखी भूमिका, लेखक रमेश चंद्र से जानें क्या है 'भिखना पहाड़ी'

भिखना पहाड़ी' के लेखक रमेश चंद्र ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पटना का भिखना पहाड़ी लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का प्रमुख ठिकाना रहा है. यहां बिहार ही नहीं, बल्कि अलग-अलग इलाकों से छात्र सिविल सर्विसेज, बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने पहुंचते हैं. जिससे इसे अधिकारियों की फैक्टरी कहा जाता है. यहां के युवाओं की वास्तविक कहानी को लेखक रमेश चंद्र ने अपनी कलम से पन्ने में उतारकर किताब रूपी माला में पिरोया है.

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