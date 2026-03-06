बाराबंकी के अभिजीत नंदन और अनुपम कुमार बने IAS, एक के पिता प्रिंसिपल तो दूसरे की माता शिक्षामित्र
अभिजीत नंदन ने अपने पहले प्रयास में ही 294 रैंक हासिल की, अनुपम कुमार वर्मा ने छठवें प्रयास में 681 वां स्थान पाया.
बाराबंकी: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा शुक्रवार को जारी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणामों में बाराबंकी के दो युवाओं ने सफलता का परचम लहराया है. अभिजीत नंदन ने अपने पहले प्रयास में ही 294 रैंक हासिल की है, तो वहीं, अनुपम कुमार वर्मा ने छठवें प्रयास में 681वें रैंक हासिल की है.
2019 हुआ था आईआईटी खड़गपुर चयन: जानकारी के अनुसार, बाराबंकी के नगर आवास विकास में रहने वाले अभिजीत नंदन के पिता जगन्नाथ वर्मा शहर के लखपेड़ाबाग स्थित स्वर्गीय रामसेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं. साल 2017 में हाईस्कूल और 2019 में इंटर करने के बाद अभिजीत का सेलेक्शन आईआईटी खड़गपुर में हो गया था, जहां से उन्होंने 5 वर्षीय डुअल डिग्री बीटेक और एमटेक किया.
6 महीने काम के बाद छोड़ी नौकरी: इसके बाद अभिजीत नंदन ने गुड़गांव में एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया, अभिजीत को आईएएस बनना था. इसलिए अभिजीत 6 महीने काम कर नौकरी छोड़ दी और तैयारी में जुट गया. सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से उन्होंने तैयारी की और अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली.
अभिजीत ने बताया कि नियमित और कंसंट्रेशन के साथ की गई पढ़ाई सफलता दिलाती है. इस सफलता के लिए उन्होंने अपने माता पिता को श्रेय दिया. अभिजीत की तीन बड़ी बहनें हैं. बड़ी बहन आकांक्षा वर्मा प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं. दूसरी बहन अर्जिता वर्मा जज हैं. वहीं, तीसरी बहन कनुप्रिया वर्मा नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर हैं. अभिजीत ने बताया कि घर मे शैक्षणिक माहौल ने उन्हें आईएएस बनने के लिए प्रेरित किया था.
अनुपम कई साल से कर रहे थे नौकरी: वहीं, मसौली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव के रहने वाले अनुपम कुमार वर्मा पिछले कई वर्षों से तैयारी में लगे थे. शहर के बाबा गुरुकुल एकेडमी से हाईस्कूल और इंटर करने के बाद अनुपम ने साल 2019 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किया. साल 2022 में अनुपम UPSC ते इन्टरव्यू से बाहर हो गए थे, लेकिन इनकी मेहनत का नतीजा रहा कि उसी साल इनका चयन पीसीएस में हो गया था. वर्तमान में अनुपम अयोध्या के सोहावल तहसील में बीडीओ पद पर तैनात हैं. पिता सुरेंद्र सिंह गांव में रहकर खेती बारी करते हैं. जबकि माता पूनम वर्मा शिक्षामित्र हैं. अनुपम ने छठे प्रयास में यह सफलता हासिल की है.
2022 में इंटरव्यू हुए थे बाहर: अनुपम कुमार वर्मा ने बताया कि गरीबी के बावजूद उनके माता पिता ने उनका हौसला बढ़ाये रखा था. साल 2022 में जब वह इंटरव्यू से बाहर हुए तभी उन्होंने तय कर लिया था कि परीक्षा को हर हाल में क्रेक करना है. दृढ़ निश्चय और व्यवस्थित पढ़ाई सफलता की कुंजी है.
