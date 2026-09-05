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छुट्टी के दिन पंचायत घर में तीन सचिवों और महिला प्रधान पर जाम छलकाने के आरोप, लोगों ने पकड़ा 'महफिल का सामान'

पंचायत घर में हुआ हंगामा. छुट्टी के दिन सचिव कार्यालय में चार लोगों पर बीयर का सेवन करने का आरोप.

पंचायत घर में जाम छलकाने का आरोप
पंचायत घर में जाम छलकाने का आरोप (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA VIDEO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 6:59 PM IST

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Updated : September 5, 2026 at 7:34 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: विकासखंड सुजानपुर के तहत पंचायत भेरड़ा में छुट्टी के दिन पंचायत घर में चार लोगों की मौजूदगी को लेकर विवाद हो गया. भेरड़ा पंचायत की प्रधान अनु देवी ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी है. पुलिस को दी शिकायत में कहा गया है कि भरेड़ा पंचायत कार्यालय में स्थानीय सचिव सहित दो अन्य सचिवों के साथ एक अन्य पंचायत की महिला प्रधान शराब का सेवन कर रहे थे. मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

भेरड़ा पंचायत प्रधान अनु देवी का कहना है कि अवकाश के दिन पंचायत घर में चार लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद मैं लोगों के साथ मौके पर पहुंचीं और पंचायत कार्यालय में बैठे लोगों की मौजूदगी को लेकर आपत्ति जताई. लोगों ने इस बात का विरोध जताया. मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई. भरेड़ा पंचायत प्रधान ने शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पंचायत भवन में मौजूद लोगों ने शराब का सेवन किया था. हालांकि, इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मौजूद चारों लोगों का मेडिकल करवाया है. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कार्यालय में मौजूद चारों लोगों ने शराब का सेवन किया था या नहीं.

रेफ्रिजरेटर से बीयर के दो कैन बरामद

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ने बताया कि 'शिकायत के आधार पर चारों लोगों का मेडिकल करवाया गया है. पंचायत घर में रखे रेफ्रिजरेटर से बीयर के दो कैन भी मिले हैं. पुलिस ने बरामद सामग्री को जांच के दायरे में लिया है और मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.'

इस घटनाक्रम से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर छुट्टी के दिन पंचायत कार्यालय में चार लोग किस उद्देश्य से मौजूद थे. यदि पंचायत भवन में शराब का सेवन किए जाने की पुष्टि होती है, तो सरकारी कार्यालय में इस तरह की गतिविधियां होना कहीं न कहीं व्यवस्था पर सवालिया निशाना उठाता है. पंचायत कार्यालय सरकारी कार्यों और जनहित से जुड़े कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते है.

जांच के बाद होगी आरोपों की पुष्टि

हालांकि, फिलहाल पुलिस जांच पूरी नहीं हुई है और किसी भी व्यक्ति को आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता. बीयर के कैन मिलने के बावजूद यह भी जांच का विषय है कि उनका इस्तेमाल किसने किया था. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही शराब सेवन के आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी. पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है. मेडिकल रिपोर्ट, मौके से मिली सामग्री, शिकायत और वायरल वीडियो सहित अन्य तथ्यों को जांच में शामिल किया जा रहा है.

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Last Updated : September 5, 2026 at 7:34 PM IST

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