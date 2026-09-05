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छुट्टी के दिन पंचायत घर में तीन सचिवों और महिला प्रधान पर जाम छलकाने के आरोप, लोगों ने पकड़ा 'महफिल का सामान'

हमीरपुर: विकासखंड सुजानपुर के तहत पंचायत भेरड़ा में छुट्टी के दिन पंचायत घर में चार लोगों की मौजूदगी को लेकर विवाद हो गया. भेरड़ा पंचायत की प्रधान अनु देवी ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी है. पुलिस को दी शिकायत में कहा गया है कि भरेड़ा पंचायत कार्यालय में स्थानीय सचिव सहित दो अन्य सचिवों के साथ एक अन्य पंचायत की महिला प्रधान शराब का सेवन कर रहे थे. मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

भेरड़ा पंचायत प्रधान अनु देवी का कहना है कि अवकाश के दिन पंचायत घर में चार लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद मैं लोगों के साथ मौके पर पहुंचीं और पंचायत कार्यालय में बैठे लोगों की मौजूदगी को लेकर आपत्ति जताई. लोगों ने इस बात का विरोध जताया. मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई. भरेड़ा पंचायत प्रधान ने शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पंचायत भवन में मौजूद लोगों ने शराब का सेवन किया था. हालांकि, इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मौजूद चारों लोगों का मेडिकल करवाया है. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कार्यालय में मौजूद चारों लोगों ने शराब का सेवन किया था या नहीं.

रेफ्रिजरेटर से बीयर के दो कैन बरामद

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ने बताया कि 'शिकायत के आधार पर चारों लोगों का मेडिकल करवाया गया है. पंचायत घर में रखे रेफ्रिजरेटर से बीयर के दो कैन भी मिले हैं. पुलिस ने बरामद सामग्री को जांच के दायरे में लिया है और मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.'