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बरेली के अभय और आगरा की झील गौतम को राष्ट्रीय सम्मान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई

बरेली के अभय गुप्ता ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जिले का मान. ( Photo Credit; ETV Bharat )