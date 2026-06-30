बरेली के अभय और आगरा की झील गौतम को राष्ट्रीय सम्मान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई
ग्रामीण विकास के प्रचार में अभय गुप्ता का उल्लेखनीय योगदान भी रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 1:12 PM IST
बरेली: जिले के फरीदपुर निवासी अभय गुप्ता ने नेशनल लेवल पर बरेली का गौरव बढ़ाया है. नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन-2026 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया. इस अवसर पर आगरा की झील गौतम को भी सम्मानित किया गया.
नई दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर के सी. सुब्रह्मण्यम सभागार में आयोजित, दो दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन सम्मान समारोह आयोजित किया गया. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में दोनों प्रतिभागियों को विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण अधिनियम, 2025 के प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया.
अभय गुप्ता और झील गौतम ने अपनी रचनात्मकता, नवाचार और डिजिटल कौशल के माध्यम से ग्रामीण विकास से जुड़े संदेशों को प्रभावी ढंग से आम लोगों तक पहुंचाया. उनकी इस उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया.
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता से उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ा है और यह अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा है. सम्मेलन के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी के साथ 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण भी किया.
उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने माय भारत और माय गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लोगो डिजाइन, प्रश्नोत्तरी और 60 सेकंड 'मेरे गांव' के नाम से वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया था.
इसमें 15 से 29 साल के युवाओं ने अपने गांव की संस्कृति, विकास और विशेषताओं पर लघु वीडियो तैयार किए. इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं को ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भर भारत और नवाचार से जोड़ते हुए गांवों की पॉजिटिव तस्वीर देशभर तक पहुंचाना था.
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