ETV Bharat / state

सहारनपुर: कभी लड़कों को देखकर सीखा क्रिकेट, आज रणजी टीम की हेड कोच हैं भावना तोमर

सहारनपुर: "म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं के..." दंगल फिल्म का यह डायलॉग आज सहारनपुर की बेटियों को खेल के मैदान में देखकर याद आना लाजिमी है. झबीरण गांव की बेटी प्राची चौधरी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर जिले और गांव का नाम रोशन किया.

भावना बताती हैं कि वर्ष 2013 के आसपास उनके करियर में ऐसा दौर आया, जब अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी. एक समय उन्हें लगा कि शायद क्रिकेट छोड़ देना चाहिए. लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपने सपने को एक नई दिशा देने का फैसला किया. उन्होंने सोचा कि अगर वह खुद टीम इंडिया तक नहीं पहुंच सकीं तो किसी और खिलाड़ी को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी.

टीम इंडिया की जर्सी का सपना रह गया अधूरा: लेकिन क्रिकेट का सफर हमेशा मनचाहे मुकाम तक नहीं पहुंचता. भावना ने रणजी से लेकर इंडिया A तक अपनी क्षमता साबित की, लेकिन भारतीय सीनियर टीम में जगह बनाने का उनका सपना पूरा नहीं हो सका. मेहनत और प्रदर्शन के बावजूद वह उपलब्धि हासिल नहीं हुई जिसकी उन्हें उम्मीद थी. यही उनके क्रिकेट जीवन का सबसे बड़ा अधूरापन बन गया.

घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन करते हुए भावना ने अपनी जगह बनाई. इसके बाद उन्हें इंडिया A टीम में खेलने का मौका मिला. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इंडिया A की ओर से भी खेला और वर्ष 2012-13 में उनकी टीम विजेता रही. सहारनपुर में ऐसे समय क्रिकेट शुरू करने वाली खिलाड़ी के लिए यह सफर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की बड़ी उपलब्धि थी.

अंडर-19 से रणजी और फिर इंडिया A तक: भावना के मुताबिक वर्ष 2007 में उन्होंने उत्तर प्रदेश अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया. उनके प्रदर्शन ने उन्हें अलग पहचान दिलाई और उन्हें टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी मिली. इसके बाद रणजी ट्रॉफी का रास्ता खुला और उनके क्रिकेट करियर में संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू हुआ. उन्होंने करीब 10 से 12 साल तक रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेला.

मैदान तक पहुंचने के साथ उन्हें आसपास के लोगों की बातों और तानों का भी सामना करना पड़ा. लेकिन उनके परिवार ने उनका साथ नहीं छोड़ा. खास तौर पर उनके पिता ने बेटी के सपने पर रोक लगाने के बजाय उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया. यही सहयोग भावना के लिए उस दौर में सबसे बड़ी ताकत बना.

2006 में शुरू हुआ क्रिकेट का सफर: भावना बताती हैं कि उन्होंने वर्ष 2006 में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा. उस समय सहारनपुर में महिला क्रिकेट के लिए आज जैसी सुविधाएं और प्रशिक्षण का माहौल नहीं था. शहर में अंबेडकर स्टेडियम जरूर था, लेकिन लड़कियों के लिए अलग से क्रिकेट की व्यवस्था काफी सीमित थी. कई बार भावना और उनकी साथी खिलाड़ियों को लड़कों को खेलते देखकर ही क्रिकेट की बारीकियां समझनी पड़ती थीं.

भावना को सहारनपुर में महिला क्रिकेट को शुरुआती दौर में बढ़ावा देने वाली प्रमुख खिलाड़ियों में गिना जाता है. उन्होंने उस समय मैदान पर कदम रखा, जब महिला क्रिकेट को करियर के रूप में देखना आसान नहीं था. मैदान तक पहुंचने के बाद भी उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने अपने खेल से यह साबित करने की कोशिश की कि बेटियां भी क्रिकेट में अपनी पहचान बना सकती हैं.

जब लड़कियों का क्रिकेट खेलना ही बड़ी बात थी: आज सहारनपुर में कई क्रिकेट अकादमियां हैं और परिवार अपनी बेटियों को मैदान तक भेज रहे हैं. लेकिन करीब दो दशक पहले हालात बिल्कुल अलग थे. उस समय लड़कियों के लिए क्रिकेट खेलना तो दूर, घर से निकलकर मैदान तक पहुंचना ही बड़ी चुनौती माना जाता था. इसी दौर में भावना तोमर ने क्रिकेट का बल्ला थामा और आने वाली लड़कियों के लिए एक रास्ता तैयार किया.

वहीं अब सहारनपुर की बेटियां क्रिकेट के मैदान पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं. इस बदलाव की कहानी में सहारनपुर की पहली महिला क्रिकेटर भावना तोमर का नाम खास तौर पर सामने आता है.

2021 में संन्यास, फिर शुरू हुई दूसरी पारी: वर्ष 2021 में भावना ने क्रिकेट से संन्यास लिया. लेकिन क्रिकेट उनकी जिंदगी से दूर नहीं हुआ. खिलाड़ी के रूप में पारी खत्म होने के बाद उन्होंने कोच के रूप में अपनी दूसरी पारी शुरू की. उन्हें रणजी ट्रॉफी टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी मिली और आज वह रणजी टीम की हेड कोच के रूप में काम कर रही हैं.

वर्ष 2021 में भावना ने क्रिकेट से संन्यास लिया. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके साथ ही वह अंडर-23 टीम की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं. जिस मैदान पर कभी वह खुद खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करती थीं, आज उसी मैदान पर दूसरी लड़कियों के खेल को निखार रही हैं. अब उनके हाथ में बल्ले से ज्यादा जिम्मेदारी है. उनका काम अब खुद रन बनाना नहीं, बल्कि ऐसी खिलाड़ियों को तैयार करना है जो उत्तर प्रदेश और देश के लिए आगे खेल सकें.

जिनसे साथ खेला, वही आज देश की जर्सी में: भावना के क्रिकेट सफर की एक खास कड़ी यह भी है कि उनके साथ खेलने वाली कुछ खिलाड़ी आगे चलकर भारतीय महिला क्रिकेट का हिस्सा बनीं. दीप्ति शर्मा जैसे खिलाड़ी आज भारतीय क्रिकेट में बड़ा नाम हैं. कभी जो खिलाड़ी भावना से जूनियर थीं, वे आज देश की जर्सी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रही हैं. भावना के लिए यह गर्व की बात भी है और उनके अधूरे सपने की याद भी.

वह मानती हैं कि मेहनत करने वाली खिलाड़ी के लिए भारतीय टीम का दरवाजा खुल सकता है. जरूरत सही मार्गदर्शन, अवसर और लगातार मेहनत की है. इसलिए अब वह अपनी शिष्यों के लिए वही भूमिका निभाना चाहती हैं, जिसकी जरूरत उन्हें अपने शुरुआती दिनों में महसूस हुई थी. उनकी कोशिश है कि सहारनपुर और उत्तर प्रदेश की प्रतिभाशाली लड़कियों को आगे बढ़ने का सही मंच मिले.

कभी लड़कों को देखकर सीखा क्रिकेट. (Photo Credit: ETV Bharat)

अब सपना है, कोई शिष्या पहने टीम इंडिया की जर्सी: भावना का आज सबसे बड़ा सपना अपनी किसी शिष्या को भारतीय टीम की जर्सी में देखना है. वह मानती हैं कि भले ही वह खुद भारतीय टीम के लिए नहीं खेल पाईं, लेकिन अगर उनके मार्गदर्शन में तैयार हुई कोई खिलाड़ी टीम इंडिया तक पहुंचती है तो उन्हें लगेगा कि उनका सपना पूरा हो गया. अब यह सपना सिर्फ उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं रह गया है. यह उन तमाम युवा खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़ गया है जिन्हें वह तैयार कर रही हैं.

उनके लिए हर युवा खिलाड़ी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है. वह उस सपने का हिस्सा है, जिसे उन्होंने करीब दो दशक पहले देखा था. भावना बताती हैं कि सहारनपुर से अंडर-19 और सीनियर स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाली शुरुआती लड़कियों में वह शामिल थीं. उस समय न महिला क्रिकेट को लेकर इतना एक्सपोजर था और न लड़कियों के लिए इतनी अकादमियां थीं.

आज की बेटियों के लिए बदली तस्वीर: भावना अपने शुरुआती दिनों और आज की युवा खिलाड़ियों के बीच बड़ा अंतर देखती हैं. आज एक लड़की के सामने क्रिकेट को करियर बनाने के कई विकल्प हैं. परिवारों में भी बेटियों के खेल को लेकर सोच बदली है और उन्हें अभ्यास के लिए मैदान तक भेजा जा रहा है. लेकिन भावना के समय पहला सवाल ही यही होता था कि लड़की क्रिकेट खेलेगी कैसे.

लड़कों के बीच प्रैक्टिस से शुरू हुआ था सफर. (Photo Credit: ETV Bharat)

भावना ने इस सवाल का जवाब अपने प्रदर्शन से दिया. वह अपने क्रिकेट सफर में परिवार और खास तौर पर अपने पिता के सहयोग को बेहद अहम मानती हैं. उनके मुताबिक परिवार ने उन्हें रोकने के बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. वह यह भी मानती हैं कि खिलाड़ी की सफलता के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती, बल्कि परिवार, दोस्त और सही समय पर रास्ता दिखाने वाले लोगों की भी बड़ी भूमिका होती है.

मोहम्मद अकरम के योगदान को भी याद करती हैं भावना: भावना अपने सफर में मोहम्मद अकरम के योगदान को भी याद करती हैं. उनके मुताबिक कुछ लोग खुद नाम की तलाश नहीं करते, लेकिन किसी खिलाड़ी की जिंदगी में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है. ऐसे लोगों का सहयोग कई बार खिलाड़ी को मुश्किल दौर से निकलने की ताकत देता है. भावना अपने सफर में मिले ऐसे सहयोग को आज भी याद करती हैं.

भावना बताती हैं कि परिवार और आसपास के लोगों की ओर से शादी को लेकर भी बातें होती रहीं, लेकिन उनका पूरा जीवन क्रिकेट को समर्पित रहा. आज भी उनकी प्राथमिकता क्रिकेट ही है. अब उनका लक्ष्य अपनी उपलब्धियों की सूची बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसी खिलाड़ियों की फौज तैयार करना है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल सकें. शायद यही किसी खिलाड़ी के जीवन की सबसे बड़ी विरासत होती है.

अधूरा सपना, जो अब अगली पीढ़ी का सपना बन गया: भावना तोमर की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है. यह उस दौर की कहानी है जब सहारनपुर में लड़कियों के लिए क्रिकेट का रास्ता लगभग अनजान था. यह उस परिवार की कहानी है जिसने बेटी को रोकने के बजाय मैदान तक पहुंचाया और उस खिलाड़ी की कहानी है जिसने रणजी से इंडिया A तक सफर तय किया. लेकिन टीम इंडिया की जर्सी पहनने का सपना पूरा नहीं हो सका.

सबसे बड़ी बात यह है कि भावना ने अपनी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया. उन्होंने अपने अधूरे सपने को अगली पीढ़ी के हवाले कर दिया. आज भावना खुद भारतीय टीम की खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन जब उनकी कोई शिष्या मैदान पर उतरती है तो उसमें उनका भी एक सपना दौड़ता है. यही सपना उन्हें आज भी क्रिकेट के मैदान से जोड़े हुए है.

भावना का अधूरा सपना: कभी सहारनपुर की एक बेटी ने क्रिकेट का बल्ला इसलिए उठाया था क्योंकि वह खेलना चाहती थी. आज वही बेटी चाहती है कि सहारनपुर की हर प्रतिभाशाली लड़की के हाथ में बल्ला हो और उनमें से कोई एक भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान में उतरे. भावना का सपना अधूरा जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है. क्योंकि अब यह सिर्फ भावना तोमर का सपना नहीं रहा, बल्कि उन तमाम बेटियों का सपना बन चुका है जिन्हें वह क्रिकेट की राह दिखा रही हैं.

इसी योगदान और क्रिकेट के प्रति समर्पण के लिए भावना तोमर को सहारनपुर गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है. एक खिलाड़ी के तौर पर शुरू हुआ उनका सफर आज एक कोच और मार्गदर्शक की भूमिका तक पहुंच चुका है. मैदान बदला है, जिम्मेदारी बदली है, लेकिन सपना आज भी वही है. फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह सपना भावना अकेले नहीं देख रहीं, बल्कि उनकी शिष्याओं की आंखों में भी नजर आता है.

यह भी पढ़ें- सावधान! आपका CCTV आपको जेल पहुंचा सकता है! जानें CCTV लगाने के नियम?