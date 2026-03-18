ETV Bharat / state

असम-केरल में दांव पर लगी 'राजस्थानी' साख, पायलट-जितेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा की परीक्षा

दोनों राज्यों में 10 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस: असम और केरल में कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है. असम में जहां भाजपा की सरकार है, वहीं केरल में वाम दल की सरकार है. कांग्रेस को दोनों राज्यों में इस बार एंटी-इनकंबेंसी से उम्मीद है कि इन राज्यों में कांग्रेस का वनवास खत्म हो सकता है. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी केरल से हैं और वह भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि कांग्रेस इस बार केरल में सत्ता में लौटेगी. राहुल गांधी लगातार दो बार वायनाड से लोकसभा सांसद रहे थे. हालांकि, 2024 में रायबरेली और वायनाड से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी, जिस पर प्रियंका गांधी उपचुनाव में भारी मतों से चुनाव जीती थीं.

जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और वह 2004 से लगातार एआईसीसी में अलग-अलग पदों पर रहे हैं. 2009 में वह अलवर से सांसद चुने गए थे और केंद्र में मंत्री रहे थे, लेकिन उसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, राजस्थान के उपमुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं.

ऐसे में इन राज्यों के चुनाव परिणाम इन दोनों नेताओं का भविष्य तय करेंगे. असम में जितेंद्र सिंह और केरल में सचिन पायलट की चुनाव प्रबंधन और टिकट वितरण में जमकर चली है. इन्हीं की सलाह पर प्रत्याशियों के टिकट तय किए गए हैं. ऐसे में अगर इन राज्यों में पार्टी की हार होती है तो इसकी जिम्मेदारी इन नेताओं की होगी और जीत होती है तो इनका सियासी कद बढ़ सकता है.

जयपुर: केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से हाल ही में केरल, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है. इन राज्यों में असम और केरल ऐसे हैं, जहां राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है. अलवर से पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह जहां असम के प्रभारी हैं, वहीं राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट केरल विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षक के तौर पर कामकाज देख रहे हैं.

दोनों नेताओं के लिए चुनौती: इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक राजीव जैन का कहना है कि भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट दोनों राजस्थान से हैं. जितेंद्र सिंह असम के प्रभारी हैं और पायलट केरल में वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं, जहां दोनों नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है. अगर असम में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहता है तो पार्टी आलाकमान की नजर में जितेंद्र सिंह का कद बढ़ेगा और केरल में पार्टी को सफलता मिलती है तो सचिन पायलट का भी कद बढ़ेगा. दोनों नेता उत्तर भारतीय हैं, लेकिन इन्हें सुदूर प्रांतों में जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है. राजीव जैन का कहना है कि 4 मई को आने वाले चुनाव परिणाम से ही तय होगा कि दोनों नेताओं ने इन राज्यों में पार्टी को कितनी सीटें जिताकर दी हैं.

केरल से ज्यादा कांग्रेस को असम में चुनौती: वहीं, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस के लिए केरल से ज्यादा असम में बड़ी चुनौती है, क्योंकि असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा कांग्रेस छोड़कर ही भाजपा में गए थे और ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए जाने जाते हैं. इस बार भी वह इसी मुद्दे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं. पिछले दो चुनावों से असम में ध्रुवीकरण बड़ा फैक्टर रहा है. कांग्रेस ने लोकसभा में तेजतर्रार सांसद गौरव गोगोई को आगे किया हुआ है.

इसे भी पढ़ें: 'क्या असम में सीएम पद के उम्मीदवार होंगे गौरव गोगोई', उन्होंने ईटीवी भारत को दिया ये जवाब

असम के इन जिलों में प्रवासी राजस्थानी: असम के डिब्रूगढ़, जोरहाट, शिवसागर, नगांव, कामरूप, बारपेटा, धुबरी में प्रवासी राजस्थानियों की संख्या ज्यादा है. वे वहां चाय के बागान, व्यापार और ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं. इसके अलावा केरल के कोच्चि कोझीकोड, तिरुवनंतपुरम त्रिशुर, कन्नूर पालक्कड़ जैसे शहरों में बीकानेर,झुंझुनू,सीकर,नागौर जिले के प्रवासी राजस्थानी रहते हैं.

भंवर जितेंद्र सात राज्यों के प्रभारी रहे: भंवर जितेंद्र सिंह साल 2020 से 2022 तक असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी रहे हैं. साल 2021 में असम में विधानसभा चुनाव भंवर जितेंद्र सिंह के प्रभारी रहते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. यह दूसरा मौका है, जब भंवर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में असम में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं.

सचिन पायलट 11 राज्यों में किया प्रचार, दो में जीते: राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने स्टार प्रचारक के तौर पर 11 राज्यों में प्रचार किया था. पायलट ने पिछले 5 सालों में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तरप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, असम, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार किया, लेकिन पार्टी को केवल हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में ही जीत मिल पाई थी.