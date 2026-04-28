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कुमाऊं मंडल में शुरू हुआ भवनों का सर्वे, घर-घर पहुंचेगी टीम, कुमाऊं कमिश्नर ने की ये अपील

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भवन सर्वे को लेकर अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कुमाऊं मंडल में घर-घर सर्वे शुरू हो चुका है. टीम लोगों से जानकारी जुटाएगी और मकानों को चिन्हित भी कर सकती है. नागरिकों से अपील की गई है कि सर्वे टीम का सहयोग करें और उनका आईकार्ड जरूर जांचें.

कुमाऊं मंडल में भवनों का सर्वे शुरू हो चुका है, जिसे लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने क्षेत्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि सर्वे टीम घर-घर जाकर लोगों से जरूरी जानकारी एकत्र करेगी और कुछ सवाल भी पूछेगी. इस दौरान टीम द्वारा मकानों पर नंबर लिखे जा सकते हैं या पहचान के लिए निशान भी लगाए जा सकते हैं. प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया सरकारी है और इसका उद्देश्य क्षेत्र की सटीक जानकारी जुटाना है. इसलिए किसी भी तरह की आपत्ति या विरोध करने की आवश्यकता नहीं है. कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वे सर्वे टीम का पूरा सहयोग करें ताकि यह कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके.साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खास तौर पर कहा कि नागरिक सर्वे टीम के सदस्यों का सरकारी आई कार्ड जरूर जांचें.