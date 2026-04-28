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कुमाऊं मंडल में शुरू हुआ भवनों का सर्वे, घर-घर पहुंचेगी टीम, कुमाऊं कमिश्नर ने की ये अपील

उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भवनों का सर्वे शुरू हो चुका है. कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लोगों से सहयोग की अपील की.

Kumaon Commissioner Deepak Rawat
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 28, 2026 at 8:56 AM IST

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हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भवन सर्वे को लेकर अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कुमाऊं मंडल में घर-घर सर्वे शुरू हो चुका है. टीम लोगों से जानकारी जुटाएगी और मकानों को चिन्हित भी कर सकती है. नागरिकों से अपील की गई है कि सर्वे टीम का सहयोग करें और उनका आईकार्ड जरूर जांचें.

कुमाऊं मंडल में भवनों का सर्वे शुरू हो चुका है, जिसे लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने क्षेत्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि सर्वे टीम घर-घर जाकर लोगों से जरूरी जानकारी एकत्र करेगी और कुछ सवाल भी पूछेगी. इस दौरान टीम द्वारा मकानों पर नंबर लिखे जा सकते हैं या पहचान के लिए निशान भी लगाए जा सकते हैं. प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया सरकारी है और इसका उद्देश्य क्षेत्र की सटीक जानकारी जुटाना है. इसलिए किसी भी तरह की आपत्ति या विरोध करने की आवश्यकता नहीं है. कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वे सर्वे टीम का पूरा सहयोग करें ताकि यह कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके.साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खास तौर पर कहा कि नागरिक सर्वे टीम के सदस्यों का सरकारी आई कार्ड जरूर जांचें.

इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े की आशंका से बचा जा सकता है. यदि किसी व्यक्ति को इस सर्वे, सेंसेक्स रेटिंग या इससे जुड़े किसी भी विषय में कोई जानकारी चाहिए या कोई सवाल है, तो वह टोल फ्री नंबर 1855 पर संपर्क कर सकता है. यह सेवा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी. उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस सर्वे में सक्रिय रूप से भाग लें और प्रशासन के साथ मिलकर इस पहल को सफल बनाए. गौर हो कि प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज यानी 25 अप्रैल 2026 से मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना का काम शुरू हो गया है. जिसके तहत प्रगणक घर-घर जाकर चिन्हित 33 सवालों का जवाब लेंगे और मौके पर ही एप्लीकेशन पर पूरी जानकारी भरी जा रही है.उत्तराखंड में जिला और नगर निगमवार बांटकर, मकान सूचीकरण एवं मकान के गणना का कार्य किया जा रहा है.

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