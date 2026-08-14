ETV Bharat / state

अमरकंटक से पंडरिया पहुंची विधायक भावना बोहरा की कांवड़ यात्रा, कहा- मेरा नहीं ये पवित्र जल का है स्वागत

विधायक भावना बोहरा की कांवड़ यात्रा का जगह-जगह हुआ भव्य स्वागत, ETV भारत से की खास बातचीत

Bhavna Bohra Kanwar Yatra
अमरकंटक से पंडरिया पहुंची विधायक भावना बोहरा की कांवड़ यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा. मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पवित्र जल लेकर निकली पंडरिया विधायक भावना बोहरा की कांवड़ यात्रा पांचवें दिन उनके विधानसभा क्षेत्र पंडरिया पहुंची. यात्रा के पंडरिया पहुंचने पर जगह-जगह लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया. इस दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने विधायक भावना बोहरा को फोन कर हालचाल जाना और सभी कांवड़ियों को इस पवित्र यात्रा की बधाई शुभकामनाए दी.

ETV भारत से की खास बातचीत

विधायक भावना बोहरा ने अपनी कांवड़ यात्रा के अनुभव ईटीवी भारत से साझा किए. उन्होंने बताया कि सोमवार को अमरकंटक से सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ पवित्र जल लेकर यात्रा की शुरुआत की गई थी. यात्रा के दौरान घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच से होकर गुजरना पड़ा. कई स्थानों पर रास्ता बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा.

भावना बोहरा ने ETV भारत से की खास बातचीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कठिन रास्तों का सफर

उन्होंने बताया कि रात के समय यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले सहयोगियों और ग्रामीणों के घरों में रुककर विश्राम किया. कठिन रास्तों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद, आस्था और मजबूत संकल्प के साथ यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही.

Bhavna Bohra Kanwar Yatra
विधायक भावना बोहरा की कांवड़ यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वागत मेरा नहीं पवित्र जल का- भावना

विधायक बोहरा ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई तरह की कठिनाइयां सामने आईं, लेकिन श्रद्धा और संकल्प के कारण उन्हें पार करते हुए यात्रा जारी रखी गई. पांचवें दिन जब यात्रा पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंची तो लोगों ने जगह-जगह स्वागत कर अपनी आस्था और उत्साह का प्रदर्शन किया.

उन्होंने कहा कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि उस पवित्र जल का है, जिसे मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर भोरमदेव भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए लाया जा रहा है. उन्होंने यात्रा में सहयोग और स्वागत करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया.

151 किमी लंबी कांवड़ यात्रा पर निकलीं विधायक भावना बोहरा, नर्मदा जल से करेंगी भोरमदेव का अभिषेक
बाबाधाम जाने वाले शिवभक्तों के लिए रेलवे का एक और फैसला, बढ़ाया गया स्पेशल ट्रेन का फेरा, कंफर्म सीट के लिए पहल
सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़े भक्त, धमतरी के रुद्रेश्वर महादेव और तातापानी में जलाभिषेक

TAGGED:

KANWAR YATRA PANDARIYA WELCOME
BHAVNA BOHRA MLA
पंडरिया पहुंची कांवड़ यात्रा
भावना बोहरा की कांवड़ यात्रा
BHAVNA BOHRA KANWAR YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.