चंडीगढ़ की भाविका चोपड़ा ने UPSC में हासिल की 25वीं रैंक, ऐसे लगाई कामयाबी की लंबी छलांग

चंडीगढ़ : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं. इस बार चंडीगढ़ की रहने वाली भाविका चोपड़ा ने ऑल इंडिया रैंक 25 हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है.

चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट में पढ़ी हैं भाविका : भाविका की स्कूली पढ़ाई चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से हुई है. 12वीं कक्षा में उन्होंने 97.4 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया. भाविका ऐसे परिवार से आती हैं जहां पढ़ाई को हमेशा प्राथमिकता दी गई. उनकी मां कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में टीचर हैं और पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. बचपन का कुछ समय उन्होंने शिमला में भी बिताया.

चंडीगढ़ की भाविका चोपड़ा ने UPSC में हासिल की 25वीं रैंक (Etv Bharat)

चौथी कोशिश में मिली 25वीं रैंक : UPSC की तैयारी के दौरान भाविका ने लगातार मेहनत जारी रखी. साल 2023 में उन्हें ऑल इंडिया रैंक 476 मिली थी, जिसके आधार पर उनका चयन इंडियन पोस्टल सर्विस में हुआ था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तैयारी जारी रखी. चौथे प्रयास में उन्होंने बड़ी छलांग लगाते हुए 25वीं रैंक हासिल कर ली. भाविका पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी सक्रिय रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर फेंसिंग(तलवारबाजी) खेल चुकी हैं. उनका कहना है कि परिवार का साथ और लगातार मेहनत ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह है.अब भाविका का सपना सिविल सेवा के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का है. उनकी इस उपलब्धि से चंडीगढ़ के कई युवाओं को भी प्रेरणा मिली है.