ETV Bharat / state

कवर्धा के कामठी में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, विधायक भावना बोहरा सामूहिक रुद्राभिषेक में हुईं शामिल

महाशिवरात्रि के अवसर पर कवर्धा के कामठी में 151 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सामूहिक रुद्राभिषेक किया गया है.

Mass Rudrabhishek in Kawardha
कवर्धा में सामूहिक रुद्राभिषेक (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 15, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में महाशिवरात्रि के पर्व की रौनक देखने को मिल रही है. शिवालय और मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा पाठ के लिए उमड़ रही है. कवर्धा के पंडरिया में भी शिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया. यहां के कामठी में 151 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ. उसके बाद सामूहिक रुद्राभिषेक किया गया. इस अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.

कामठी शिव मंदिर में पूजा पाठ

कामठी स्थित शिव मंदिर में आस्था और श्रद्धा का भव्य संगम देखने को मिला. यहां 151 पार्थिव शिवलिंगों का सामूहिक रुद्राभिषेक विधिवत मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ. कार्यक्रम में विधायक भावना बोहरा की उपस्थिति में जिलेभर से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया.

कवर्धा के कामठी में भोले बाबा की पूजा (ETV BHARAT)

कामठी शिव मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रही. पूरा वातावरण ‘हर हर महादेव’ के जयघोष से गूंज उठा. विधायक भावना बोहरा ने कहा कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर 151 पार्थिव शिवलिंगों का सामूहिक रुद्राभिषेक उनके लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है. विधायक भावना बोहरा इससे पहले भी अपनी शिव भक्ति को लेकर सुर्खियों में रही है. उन्होंने सावन में अमरकंटक से भोरमदेव तक 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा की थी. महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित इस ऐतिहासिक रुद्राभिषेक ने क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और एकता का संदेश दिया.

भगवान भोलेनाथ ने मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दिया है, इसलिए मुझे कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं है. इस मंदिर में पहले कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक विवाद की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया गया था, किंतु प्रशासन के सहयोग से अब क्षेत्र में शांति और सौहार्द का वातावरण कायम है- भावना बोहरा, बीजेपी विधायक

कामठी शिव मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

कामठी का यह शिव मंदिर पूर्व में विवादों के कारण चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि का आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ. प्रशासन द्वारा सुरक्षा और कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई.

छत्तीसगढ़ में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव का जयघोष

महाशिवरात्रि 2026 : ब्रह्महत्या का पाप धोने वाला शिवलिंग, रामायणकाल में हुई स्थापना, आज भी है कुंड का पानी रहस्य

TAGGED:

RUDRABHISHEK ON MAHASHIVRATRI
KAMTHI SHIV TEMPLE
SHIV TEMPLE OF KAWARDHA
महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग
BHAVANA BOHRA RUDRABHISHEK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.