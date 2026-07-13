भौमवती अमावस्या कल, हनुमान-शिव आराधना का विशेष संयोग, इन उपायों से पितर होंगे प्रसन्न
अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है जिसमें इस दिन तर्पण और दान का महत्व होता है.
Published : July 13, 2026 at 8:48 AM IST
बीकानेर : मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है. इस वर्ष आषाढ़ मास की अमावस्या मंगलवार को पड़ने से इसका धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ गया है. ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार भौमवती अमावस्या पितरों के तर्पण, स्नान, दान, जप-तप तथा भगवान शिव और श्रीहनुमानजी की आराधना के लिए अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है. इस दिन श्रद्धापूर्वक किए गए धार्मिक कार्यों से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितृ दोष में शांति मिलती है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
पंडित किराडू ने बताया कि अमावस्या तिथि सोमवार सायंकाल प्रारंभ होकर मंगलवार तक रहेगी. उदया तिथि मंगलवार होने से इस दिन भौमवती अमावस्या का विशेष महत्व रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद भगवान शिव, भगवान विष्णु, श्रीहनुमानजी तथा पितरों का स्मरण कर विधिवत पूजा करनी चाहिए. यदि किसी कारणवश तीर्थ स्नान संभव नहीं हो तो घर पर स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करना भी पुण्यदायी माना गया है.
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उन्होंने बताया कि भौमवती अमावस्या पर तिल, कुश और जल से पितृ तर्पण करने का विशेष विधान है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है तथा परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है. जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष या ग्रह संबंधी बाधाएं हों, उनके लिए भी यह दिन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है.
पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह और श्रीहनुमानजी से है. इसलिए भौमवती अमावस्या पर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करना, श्रीहनुमानजी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल पुष्प अर्पित करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है. इससे मंगल दोष की शांति, शत्रु बाधा से रक्षा, मानसिक तनाव में कमी तथा साहस और आत्मबल में वृद्धि होती है.
शिव आराधना का भी महत्व : उन्होंने बताया कि इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र एवं "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप भी विशेष फल प्रदान करता है. श्रद्धालुओं को शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित कर परिवार के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करनी चाहिए.
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पंडित किराडू ने कहा कि भौमवती अमावस्या पर तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, फल तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने का विशेष महत्व है. गौसेवा, पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था और पीपल के वृक्ष की पूजा तथा दीपदान भी अत्यंत पुण्यदायी माने गए हैं. धार्मिक मान्यता है कि इन कार्यों से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर-परिवार में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है. अमावस्या के दिन क्रोध, विवाद, नशा और तामसिक भोजन से दूर रहकर सात्विक जीवन अपनाएं. दिनभर यथासंभव भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, दान-पुण्य और सेवा कार्य करें. किराडू ने कहा कि भौमवती अमावस्या केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, सेवा और सदाचार का संदेश देने वाली पावन तिथि भी है.