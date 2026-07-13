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भौमवती अमावस्या कल, हनुमान-शिव आराधना का विशेष संयोग, इन उपायों से पितर होंगे प्रसन्न

Ashadha Amavasya 2026 ( फोटो ईटीवी भारत बीकानेर )

बीकानेर : मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है. इस वर्ष आषाढ़ मास की अमावस्या मंगलवार को पड़ने से इसका धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ गया है. ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार भौमवती अमावस्या पितरों के तर्पण, स्नान, दान, जप-तप तथा भगवान शिव और श्रीहनुमानजी की आराधना के लिए अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है. इस दिन श्रद्धापूर्वक किए गए धार्मिक कार्यों से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितृ दोष में शांति मिलती है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. पंडित किराडू ने बताया कि अमावस्या तिथि सोमवार सायंकाल प्रारंभ होकर मंगलवार तक रहेगी. उदया तिथि मंगलवार होने से इस दिन भौमवती अमावस्या का विशेष महत्व रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद भगवान शिव, भगवान विष्णु, श्रीहनुमानजी तथा पितरों का स्मरण कर विधिवत पूजा करनी चाहिए. यदि किसी कारणवश तीर्थ स्नान संभव नहीं हो तो घर पर स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करना भी पुण्यदायी माना गया है. इसे भी पढ़ें: सोमवती अमावस्या पर पुष्कर के 52 घाटों पर सवा लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी उन्होंने बताया कि भौमवती अमावस्या पर तिल, कुश और जल से पितृ तर्पण करने का विशेष विधान है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है तथा परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है. जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष या ग्रह संबंधी बाधाएं हों, उनके लिए भी यह दिन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है.