ETV Bharat / state

भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष; कैसे समाज की सोच बदलकर बना संगीत साधना केंद्र

भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इसके बाद 24 अक्टूबर 2000 को भारत सरकार ने इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया. यह संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संस्थान है.

विद्यालय से विश्वविद्यालय बनने तक के सफर में 26 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्थान का अधिग्रहण किया और इसका नाम बदलकर 'भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय' कर दिया गया.

शुरुआती वर्षों में लखनऊ के प्रतिष्ठित उस्तादों, बेगमों और संगीतज्ञों ने यहां आकर गायन, वादन और नृत्य की शिक्षा दी. सबसे पहले गायन और वादन विभाग की स्थापना हुई. बाद में नृत्य विभाग शुरू किया गया और धीरे-धीरे यह संस्थान भारतीय शास्त्रीय संगीत शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया.

7 शिक्षक-13 छात्र और बड़ा सपना: संगीत की इस महान यात्रा की शुरुआत बेहद साधारण थी. पहले वर्ष संस्थान में केवल 7 शिक्षक और 13 विद्यार्थी थे. योग्य शिक्षकों की तलाश भी आसान नहीं थी.

उस समय अवध के तत्कालीन गवर्नर सर विलियम मैरिस ने इसका उद्घाटन किया और उनके नाम पर ही संस्थान का नाम रखा गया. संस्थान की स्थापना के लिए उस दौर में करीब 73 हजार रुपए चंदा एकत्र किया गया, जो उस समय बहुत बड़ी राशि थी.

1925 के सम्मेलन से शुरू हुई नई यात्रा: साल 1925 में लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया म्यूजिक कांफ्रेंस भारतीय संगीत इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ. इसके बाद वर्ष 1926 में राय उमानाथ बाली, राय राजेश्वर बाली और अवध के अनेक संगीत संरक्षकों के सहयोग से लखनऊ में 'मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक' की स्थापना की गई.

ऐसे समय में महान संगीताचार्य पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने इस सोच को बदलने का बीड़ा उठाया. उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित स्वरूप दिया, रागों का वर्गीकरण किया, स्वर-लिपि प्रणाली विकसित की और संगीत शिक्षा को संस्थागत रूप देने का अभियान शुरू किया. यही प्रयास आगे चलकर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की मजबूत नींव बना.

संगीत को सम्मान दिलाने का अभियान: 20वीं सदी की शुरुआत में भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था. औपनिवेशिक दौर में भारतीय संगीत, नृत्य और रंगमंच की परंपराओं को गहरा आघात पहुंचा था. समाज में यह धारणा बन चुकी थी कि संगीत और नृत्य से जुड़े लोगों का सामाजिक सम्मान कम है.

भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष पर खास रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

इस संस्थान ने विद्यालय से महाविद्यालय, महाविद्यालय से डीम्ड विश्वविद्यालय और फिर पूर्ण विश्वविद्यालय बनने तक का लंबा सफर तय किया है. आज जिस भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से देश-विदेश के छात्र भारतीय शास्त्रीय संगीत, कथक, नृत्य और रंगकला की शिक्षा लेकर विश्वभर में भारतीय शास्त्रीय संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं, उसकी नींव ऐसे दौर में रखी गई थी जब संगीत और नृत्य को समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था.

लखनऊ: भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और रंगकला की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में शुमार भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय इन दिनों अपने शताब्दी वर्ष का साक्षी बन रहा है. एक सदी का यह सफर केवल किसी शैक्षणिक संस्थान की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जागरण का इतिहास भी है. पेश है खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट.

इसके बाद जून 2022 में इसे पूर्ण विश्वविद्यालय का स्वरूप मिला और इसका नया नाम 'भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय' रखा गया. वर्तमान में विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह इसके नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

दुनिया भर में फैले पूर्व छात्र: भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय ने संगीत जगत को अनेक ऐसे कलाकार दिए, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संगीत की पहचान मजबूत की है.

इनमें प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद अली, भजन सम्राट अनूप जलोटा, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, गायिका दिलराज कौर, डॉ. पूर्णिमा पांडे सहित अनेक प्रतिष्ठित कलाकार शामिल हैं.

विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र आज दुनिया के विभिन्न देशों में संगीत शिक्षा और मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद अली हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में गिने जाते हैं. उन्होंने बैजू बावरा, मुगल-ए-आजम, मदर इंडिया और गंगा-जमुना जैसी फिल्मों में शास्त्रीय संगीत पर आधारित यादगार धुनें दीं.

वहीं, अनूप जलोटा को भजन गायन का पर्याय माना जाता है. ऐसी लागी लगन, रंग दे चुनरिया और जग में सुंदर हैं दो नाम जैसे लोकप्रिय भजनों के माध्यम से उन्होंने करोड़ों श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान बनाया. उन्हें देश और विदेश में भारतीय भक्ति संगीत के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में सम्मान प्राप्त है.

उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और कजरी जैसे लोकगीतों को नई पहचान दिलाई है. उन्होंने लोक संगीत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. उनकी प्रस्तुतियां भारतीय लोक संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाती है.

कई देशों के छात्र लेते हैं शिक्षा: भारत के विभिन्न प्रांतों के अलावा यूरोपिय देशों सहित श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मध्य-पूर्वी एशिया के अनेक विद्यार्थी भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस विश्वविद्यालय का रुख करते हैं.

संगीत शिक्षा को दिया वैज्ञानिक आधार: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को केवल संरक्षित ही नहीं किया, बल्कि उसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित स्वरूप भी प्रदान किया है. रागों का वर्गीकरण, स्वर-लिपि प्रणाली, पाठ्यक्रम निर्माण जैसे कार्य आज भी संगीत शिक्षा की आधारशिला माने जाते हैं.

भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़े नाम. (Photo Credit: ETV Bharat)

भारतीय संस्कृति के संरक्षण का केंद्र: भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय आज संगीत, नृत्य, रंगमंच, ललित कला, साहित्य, दर्शन, भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रम संचालित कर रहा है.

विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, अभिलेखीकरण, शोध और प्रचार-प्रसार करना है. यहां समय-समय पर संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक उत्सव और शोध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति से जुड़ सके.

विस्तार की ओर विश्वविद्यालय: विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है, जहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया परिसर विकसित किया जा रहा है. विश्वविद्यालय भारतेंदु नाट्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी समेत अनेक सांस्कृतिक संस्थानों से भी संबद्ध है.

एक सदी की विरासत: भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रूचि खरे कहती हैं कि 100 वर्षों का यह सफर केवल एक शिक्षण संस्थान की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक आंदोलन की कहानी है, जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य को नया सम्मान दिलाया.

कभी 7 शिक्षकों और 13 विद्यार्थियों से शुरू हुई यह संस्था आज विश्वस्तर पर भारतीय कला और संस्कृति की प्रतिनिधि बन चुकी है. अपनी शताब्दी यात्रा के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए नई सांस्कृतिक धरोहर तैयार कर रही है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ विकासनगर अग्निकांड; तीन महीने बाद भी आग लगने की वजह साफ नहीं, दो मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन?