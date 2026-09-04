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कृष्ण जन्माष्टमी: भाटी राजवंश के पास है श्रीकृष्ण का मेघाडम्बर छत्र, आज भी राजघराने में है संरक्षित

पीढ़ी-दर-पीढ़ी मेघाडम्बर छत्र यदुवंश से होते हुए भाटी वंश तक पहुंचा और जैसलमेर के राजघराने में संरक्षित रहा.

The 'Meghadambar' canopy of Krishna housed in museum
संग्रहालय में रखा गया भगवान श्री कृष्ण का मेघाडम्बर छत्र (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 2:30 PM IST

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जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर की पहचान केवल उसके सोनार किले, पीले पत्थरों और मरुस्थलीय संस्कृति तक सीमित नहीं है. इस धरती का संबंध भगवान श्रीकृष्ण और उनके यदुवंश से जोड़ने वाली एक प्राचीन परंपरा भी सदियों से यहां चली आ रही है. इसी परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है मेघाडम्बर छत्र, जिसे जैसलमेर के भाटी राजघराने से जुड़ा हुआ बताया जाता है. मान्यता है कि भाटी राजपूत स्वयं को भगवान श्रीकृष्ण के वंश यदुवंश से जोड़ते हैं.

रुक्मणी विवाह से जुड़ी है छत्र की कहानी: राज परिवार के करीबी धीरज पुरोहित बताते हैं कि परंपरागत इतिहास और राजघराने से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार, मेघाडम्बर छत्र का संबंध भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मणी विवाह के प्रसंग से है. कथा के अनुसार, जब भगवान श्रीकृष्ण रुक्मणी के स्वयंवर के लिए विदर्भ प्रदेश के कुंडिनपुर पहुंचे, तब राजा भीष्मक की ओर से उनका अपेक्षित राजकीय सम्मान नहीं किया गया. कहा जाता है श्रीकृष्ण ने क्रथ कैथ उद्यान में अपना डेरा लगाया. श्रीकृष्ण के इस प्रसंग से देवराज इंद्र भी प्रसन्न नहीं थे. उन्हें सांत्वना देने और राजकीय सम्मान प्रदान करने के लिए इंद्र की ओर से राजकीय तामझाम भेजा गया. इसी तामझाम में मेघाडम्बर छत्र भी शामिल था. बाद में रुक्मणी ने स्वयंवर में श्रीकृष्ण को अपना वर चुना. कथा के अनुसार, समारोह समाप्त होने के बाद इंद्र का अधिकांश राजकीय तामझाम वापस भेज दिया गया, लेकिन मेघाडम्बर छत्र को श्रीकृष्ण ने अपने पास रख लिया और इसे राजकीय अधिकार एवं सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया.

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यदुवंश से भाटियों तक पहुंचने की मान्यता: जैसलमेर के भाटी राजवंश की परंपराओं में इस छत्र को विशेष महत्व प्राप्त है. मान्यता है कि श्रीकृष्ण ने इस राजकीय प्रतीक को अपने वंशजों को सौंप दिया था. पीढ़ी-दर-पीढ़ी यह प्रतीक यदुवंश से होते हुए भाटी वंश तक पहुंचा और जैसलमेर के राजघराने में संरक्षित रहा. यही वजह है कि मेघाडम्बर छत्र को जैसलमेर के राजवंशीय इतिहास में केवल एक छत्र नहीं, बल्कि राजसत्ता, वंश परंपरा और श्रीकृष्ण से जुड़े गौरव का प्रतीक माना जाता है.

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जैसलमेर के राजचिह्न में भी दिखाई देता है प्रतीक: दुर्ग निवासी अरविंद व्यास ने बताया कि जैसलमेर रियासत के ध्वज और राजकीय प्रतीकों में छत्र का अंकन इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है. भाटी वंश के ध्वज में पीले और भगवा रंगों का भी विशेष महत्व बताया जाता है. पीला रंग समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना गया, जबकि भगवा रंग धार्मिक आस्था और पवित्रता से जुड़ा रहा. पीले रंग को भगवान श्रीकृष्ण के पीतांबर से भी जोड़ा जाता है.

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5000 वर्ष से अधिक पुराना होने का दावा: उन्होंने बताया कि मेघाडम्बर छत्र को लेकर यह दावा भी किया जाता रहा है कि इसकी प्राचीनता 5000 वर्ष से अधिक है. कुछ विवरणों में इसके संबंध में कार्बन परीक्षण का उल्लेख मिलता है. हालांकि, ऐसे ऐतिहासिक दावों की वैज्ञानिक पुष्टि को लेकर उपलब्ध प्रमाणों और परीक्षणों की स्वतंत्र विशेषज्ञ जांच महत्वपूर्ण है. फिर भी जैसलमेर के लोगों और भाटी राजपरिवार की परंपरा में इस छत्र का स्थान असाधारण है.

जन्माष्टमी पर फिर जीवंत होती है सदियों पुरानी परंपरा: वहीं राजपरिवार सदस्या मेघना सिंह ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि और उनसे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की तरह जैसलमेर में भी जन्माष्टमी केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को याद करने का अवसर बन जाती है. स्वर्णनगरी के राजघराने में सुरक्षित बताया जाने वाला मेघाडम्बर छत्र इसी विरासत का प्रतीक है. एक ओर यह श्रीकृष्ण और यदुवंश से जुड़ी लोकमान्यता को सामने लाता है, तो दूसरी ओर जैसलमेर के भाटी राजवंश की गौरवशाली परंपरा और इतिहास की कहानी भी कहता है. रेगिस्तान की इस स्वर्णिम धरती पर आज भी एक ऐसी विरासत मौजूद है, जिसे भाटी राजवंश भगवान श्रीकृष्ण से मिली अपनी प्राचीन धरोहर मानता है.

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