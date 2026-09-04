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कृष्ण जन्माष्टमी: भाटी राजवंश के पास है श्रीकृष्ण का मेघाडम्बर छत्र, आज भी राजघराने में है संरक्षित

जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर की पहचान केवल उसके सोनार किले, पीले पत्थरों और मरुस्थलीय संस्कृति तक सीमित नहीं है. इस धरती का संबंध भगवान श्रीकृष्ण और उनके यदुवंश से जोड़ने वाली एक प्राचीन परंपरा भी सदियों से यहां चली आ रही है. इसी परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है मेघाडम्बर छत्र, जिसे जैसलमेर के भाटी राजघराने से जुड़ा हुआ बताया जाता है. मान्यता है कि भाटी राजपूत स्वयं को भगवान श्रीकृष्ण के वंश यदुवंश से जोड़ते हैं.

रुक्मणी विवाह से जुड़ी है छत्र की कहानी: राज परिवार के करीबी धीरज पुरोहित बताते हैं कि परंपरागत इतिहास और राजघराने से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार, मेघाडम्बर छत्र का संबंध भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मणी विवाह के प्रसंग से है. कथा के अनुसार, जब भगवान श्रीकृष्ण रुक्मणी के स्वयंवर के लिए विदर्भ प्रदेश के कुंडिनपुर पहुंचे, तब राजा भीष्मक की ओर से उनका अपेक्षित राजकीय सम्मान नहीं किया गया. कहा जाता है श्रीकृष्ण ने क्रथ कैथ उद्यान में अपना डेरा लगाया. श्रीकृष्ण के इस प्रसंग से देवराज इंद्र भी प्रसन्न नहीं थे. उन्हें सांत्वना देने और राजकीय सम्मान प्रदान करने के लिए इंद्र की ओर से राजकीय तामझाम भेजा गया. इसी तामझाम में मेघाडम्बर छत्र भी शामिल था. बाद में रुक्मणी ने स्वयंवर में श्रीकृष्ण को अपना वर चुना. कथा के अनुसार, समारोह समाप्त होने के बाद इंद्र का अधिकांश राजकीय तामझाम वापस भेज दिया गया, लेकिन मेघाडम्बर छत्र को श्रीकृष्ण ने अपने पास रख लिया और इसे राजकीय अधिकार एवं सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया.

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यदुवंश से भाटियों तक पहुंचने की मान्यता: जैसलमेर के भाटी राजवंश की परंपराओं में इस छत्र को विशेष महत्व प्राप्त है. मान्यता है कि श्रीकृष्ण ने इस राजकीय प्रतीक को अपने वंशजों को सौंप दिया था. पीढ़ी-दर-पीढ़ी यह प्रतीक यदुवंश से होते हुए भाटी वंश तक पहुंचा और जैसलमेर के राजघराने में संरक्षित रहा. यही वजह है कि मेघाडम्बर छत्र को जैसलमेर के राजवंशीय इतिहास में केवल एक छत्र नहीं, बल्कि राजसत्ता, वंश परंपरा और श्रीकृष्ण से जुड़े गौरव का प्रतीक माना जाता है.

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