भाटापारा में चाकूबाजी से युवक की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल के सामने हुई वारदात

भाटापारा में चाकूबाजी से युवक की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानकारी के अनुसार शक्ति वार्ड क्षेत्र के कुछ युवक अस्पताल में भर्ती अपने एक परिचित से मिलने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे. इसी दौरान वहां कुछ अन्य युवकों से उनका सामना हो गया. पुरानी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया.

बलौदाबाजार-भाटापारा: छत्तीसगढ़ के भाटापारा शहर में चाकू मारकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. यह घटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हुई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने चाकू निकालकर हमला कर दिया. हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

मौके पर मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात में अचानक अस्पताल के सामने झगड़ा शुरू हो गया. कुछ ही देर में मामला हिंसक हो गया और आरोपी युवक पर कई बार चाकू से हमला कर मौके से फरार हो गए. इस दौरान साथ मौजूद अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई.

पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपियों के बीच पहले से विवाद चल रहा था. उसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने हमला किया. पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

24 घंटे में चार आरोपी गिरफ्तार

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की. तकनीकी जानकारी और स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी और चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया.

गिरफ्तार चारों आरोपी भाटापारा के शक्ति वार्ड के हैं-

समीर उर्फ बाबू चौहान

मनोज ध्रुव उर्फ टुर्रू

चंदन गुजरतिया

देवेंद्र साहू उर्फ छोटा

इलाके में बढ़ाई गई पुलिस गश्त

घटना के बाद अस्पताल और आसपास के इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों और CCTV से मिला सुराग

मामले की जांच में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज से भी पुलिस को अहम सुराग मिले, जिससे आरोपियों तक पहुंचना आसान हुआ.

आगे की कार्रवाई जारी

पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मामले की जांच अभी जारी है ताकि घटना से जुड़े अन्य पहलुओं को भी स्पष्ट किया जा सके.