भाटापारा नगर पालिका के विकास कार्यों के लिए 3.50 करोड़ रुपए मंजूर, 5 चौक का होगा सौंदर्यीकरण, जानिए क्या-क्या होंगे काम

शहर के पांच मुख्य चौकों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए प्रत्येक को 25-25 लाख रुपये दिए गए हैं. इन जगहों पर नई लाइटिंग, बैठने की व्यवस्था, हरियाली, सजावटी ढांचा और साइन बोर्ड लगाए जाएंगे. इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी. इनमें शामिल हैं-

बलौदाबाजार-भाटापारा: जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है. भाटापारा नगर पालिका परिषद को शहर के विकास के लिए 3 करोड़ 50 लाख 32 हजार रुपये की मंजूरी मिली है. यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से स्वीकृत की गई है. नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं. इससे शहर में सड़क, नाली, चौक और अंडरब्रिज जैसे जरूरी काम तेजी से पूरे किए जाएंगे.

वार्डों में सड़क और नाली निर्माण को प्राथमिकता

नगर पालिका के अलग-अलग वार्डों में सीसी रोड और नाली निर्माण के कई काम स्वीकृत किए गए हैं. इन कामों से पूरे नगर क्षेत्र में आधारभूत ढांचे में सुधार होगा.

वार्ड 1 में सीसी रोड निर्माण

वार्ड 2 में श्मशान घाट के पास सीसी रोड

वार्ड 3 में फिल्टर प्लांट की मरम्मत और रंगाई

वार्ड 4 में हनुमान मंदिर के पास बाउंड्रीवॉल

वार्ड 5, 7, 8 और 9 में सड़क और नाली निर्माण

इन कार्यों से लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी और जलभराव की समस्या कम होगी.

वार्ड 10 से 14 तक बड़े काम

वार्ड 10 में सीसी रोड और नाली ढक्कन निर्माण

वार्ड 11 में नाला निर्माण

वार्ड 12 में अंडरब्रिज की बीटी सड़क की मरम्मत और पुताई (41.75 लाख रुपये)

वार्ड 13 और 14 में नाली और सड़क कार्य

वार्ड 12 में अंडरब्रिज की मरम्मत को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बरसात में यहां काफी परेशानी होती थी.

वार्ड 16 से 31 तक व्यापक विकास

वार्ड 16 और 17 में सीसी रोड कार्य

वार्ड 18 में नाली, सड़क और पुलिया निर्माण

वार्ड 21, 23 और 25 में सड़क और नाला निर्माण

वार्ड 28, 29, 30 और 31 में नाली, पेवर ब्लॉक और सड़क कार्य

अंडरब्रिज की मरम्मत से मिलेगी बड़ी राहत

शहर के व्यस्त अंडरब्रिज की सड़क खराब होने और बरसात में पानी भरने की समस्या लंबे समय से थी. अब 41.75 लाख रुपये की स्वीकृति से इसकी मरम्मत और पुताई होगी. इससे दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी और यातायात सुगम बनेगा.

गुणवत्ता और समय-सीमा पर सख्ती

प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी 47 कार्य तय समय-सीमा में पूरे किए जाएं. गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा. अधिकारियों को नियमित निगरानी के आदेश दिए गए हैं.

नागरिकों में खुशी

शहरवासियों और व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है. लोगों को उम्मीद है कि सड़कों और नालियों के निर्माण से रोजमर्रा की समस्याएं कम होंगी. चौकों के सौंदर्यीकरण से शहर की पहचान भी मजबूत होगी.

निष्कर्ष

कुल 3.50 करोड़ रुपये की यह मंजूरी भाटापारा नगर पालिका क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत है. अगर सभी काम समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरे हुए, तो आने वाले महीनों में शहर की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी.