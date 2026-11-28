भाटापारा कृषि उपज मंडी में पहुंच रहे प्रदेशभर के किसान, रेगहा अधिया किसानों की बनी पहली पसंद, 11 दिन में 32.49 करोड़ का कारोबार
भाटापारा कृषि उपज मंडी में सूरजपुर, बेमेतरा सहित 7 से 8 जिलों के किसान अपना धान बेचने पहुंच रहे हैं. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 10:13 AM IST
बलौदाबाजार: सरकारी धान खरीदी केंद्रों में गुणवत्ता और नमी के मापदंडों के कारण धान वापस लौटाए जाने की आशंका किसानों को परेशान कर रही है. ऐसे में छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों के किसान अपनी उपज लेकर भाटापारा कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं. यहां धान की गुणवत्ता के अनुसार खुली नीलामी और बाजार भाव पर खरीदी हो रही है. मंडी में मिल रहे भाव और धान बेचने की अपेक्षाकृत आसान प्रक्रिया ने इसे किसानों के लिए एक वैकल्पिक बाजार के रूप में स्थापित किया है. इसका असर मंडी के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है.
कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 15 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक कुल 1,14,335 क्विंटल धान की आवक हुई. इस दौरान किसानों को मिलने वाला मोटा कॉमन धान का औसत भाव 2,842 रुपये प्रति क्विंटल रहा. इस अवधि का कुल कारोबार 32 करोड़ 49 लाख 40 हजार 70 रुपये दर्ज किया गया है.
11 दिन में पिछले साल के मुकाबले 33 हजार क्विंटल ज्यादा आवक
भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति के वरिष्ठ सचिव चुन्नीलाल ध्रुव ने बताया कि मंडी समिति के वर्ष 2026-27 और 2025-26 के तुलनात्मक आंकड़े बताते हैं कि इस साल धान की आवक में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. 15 से 26 नवंबर 2026 के बीच मंडी में 1,14,335 क्विंटल धान पहुंचा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 81,067 क्विंटल था. यानी इस साल समान अवधि में 33,268 क्विंटल अधिक धान की आवक हुई है. प्रतिशत के लिहाज से देखें तो आवक में लगभग 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस साल कुल आवक में 1,13,722 क्विंटल मोटा कॉमन धान और 613 क्विंटल ग्रेड-ए धान शामिल रहा. पिछले वर्ष इसी अवधि में 79,948 क्विंटल मोटा कॉमन और 1,119 क्विंटल ग्रेड-ए धान की आवक दर्ज की गई थी. आंकड़े बताते हैं कि मंडी में आने वाले धान में मोटा कॉमन किस्म की हिस्सेदारी सबसे अधिक है.
|कृषि उपज मंडी प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है. इस वजह से प्रदेश के 7 से 8 जिले से किसान यहां धान लेते हैं. सुबह से देर रात क खरीदी होती रहती है. जिन किसानों का धान कुछ कारणवश तौल नहीं हो पाता है तो दूसरे दिन तौल होता है. किसानों के लिए पानी, शौचालय की अच्छी व्यवस्था है. किसानों को कृषि उपज मंडी में धान बेचने के लिए प्रोत्साहित की जा रही है -चुन्नीलाल ध्रुव, वरिष्ठ सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, भाटापारा
बेमेतरा और बिलासपुर से सबसे ज्यादा धान, 11 जिलों से पहुंची उपज
भाटापारा मंडी की खास बात यह है कि यहां केवल आसपास के गांवों और जिले के किसान ही नहीं, बल्कि प्रदेश के कई जिलों से धान पहुंच रहा है. मंडी समिति के जिला-वार आवक विवरण के अनुसार, 15 से 26 नवंबर के बीच सबसे ज्यादा 48,380.14 क्विंटल धान बेमेतरा जिले से आया. दूसरे स्थान पर बिलासपुर रहा, जहां से 22,710.90 क्विंटल धान पहुंचा. मुंगेली जिले से 17,014.50 क्विंटल और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से 23,091.50 क्विंटल धान की आवक दर्ज की गई.
इसके अलावा कबीरधाम से 813.87 क्विंटल, कांकेर से 57.15 क्विंटल, जांजगीर-चांपा से 225.22 क्विंटल, दुर्ग से 2.37 क्विंटल, धमतरी से 124.75 क्विंटल, रायपुर से 1,910.46 क्विंटल और सक्ती जिले से 4.14 क्विंटल धान मंडी पहुंचा. इस तरह मंडी के रिकॉर्ड में कुल 11 जिलों से धान की आवक दर्ज है.
बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली और बलौदाबाजार-भाटापारा के अलावा अन्य जिलों से बड़ी मात्रा में धान पहुंचना बताता है कि भाटापारा मंडी आसपास के जिलों के किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन चुकी है.
सरकारी खरीदी केंद्र में धान लौटने का डर, रेगहा अधिया किसानों को बड़ी सुविधा
मंडी में दूसरे जिले से पहुंचे किसानों से ETV भारत की टीम ने बात की. सूरजपुर जिले से 65 कट्टा धान लेकर पहुंचे किसान खुबीराम यदु ने बताया कि वे सरकारी खरीदी केंद्र के बजाय भाटापारा मंडी में धान बेचने आए हैं. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी खरीदी केंद्र में धान में थोड़ी भी नमी या कच्चापन होने पर उसे वापस कर दिया जाता है.
खुबीराम यदु के मुताबिक, पिछले साल भी वे धान लेकर सरकारी खरीदी केंद्र पहुंचे थे, लेकिन जांच के दौरान धान को कच्चा बताकर वापस कर दिया गया. इसके बाद उन्हें वही धान भाटापारा मंडी लाकर बेचना पड़ा. इस बार किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए उन्होंने सीधे भाटापारा मंडी आने का फैसला किया.
|65 कट्टा धान लेकर पहुंचा हूं. समिति में धान भीगने पर वापस भेज दिया जाता है. लेकिन मंडी में थोड़ी बहुत कमी होने पर भी खरीदी कर ली जाती है. यहां 2880 रुपये प्रति क्विंटल रेट मिल रहा है. वहां धान सुखाकर लेना पड़ता है. पिछले साल समिति में धान बेचने गया था जहां धान भीगा है बोलकर नहीं खरीदा गया. उसके बाद यहां आकर बेचा, तब से कृषि उपज मंडी में ही धान बेच रहा हूं-खुबीराम यदु,किसान, सूरजपुर
किसान ने बताया कि यहां उन्हें लगभग 2,880 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलने की उम्मीद है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी खरीदी केंद्र में धान बेचने के लिए गुणवत्ता और जांच को लेकर परेशानी होती है, जबकि मंडी में अलग-अलग स्थिति का धान भी बिक जाता है. उनके मुताबिक, यहां आने का एक फायदा यह भी है कि सरकारी खरीदी केंद्र की तरह धान लौटाए जाने की आशंका कम रहती है.
यह अनुभव केवल एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि उन किसानों की परेशानी की ओर भी इशारा करता है, जिन्हें सरकारी खरीदी केंद्रों में गुणवत्ता जांच के दौरान धान वापस होने का डर रहता है. हालांकि, सरकारी खरीदी के निर्धारित गुणवत्ता मानक और मंडी में होने वाली बाजार आधारित खरीदी की प्रक्रिया अलग-अलग हैं. इसलिए मंडी में धान बिकने का मतलब यह नहीं है कि वही धान सरकारी खरीदी के मानकों पर भी स्वतः पात्र होगा.
|50 कट्टा धान लेकर आया हूं. सरकारी मंडी में बेचने के लिए टोकन होना चाहिए. मैं जमीन रेग्हा (किराए) पर लेकर धान की फसल उगाता हूं. हमारे लिए कृषि उपज मंडी है. यहां बिना किसी परेशानी के धान खरीदी की जाती है. इस साल 2900 से ज्यादा रेट मिला है. कृषि उपज मंडी में अच्छी सुविधा है. एक दिन में किसान का काम हो जाए तो और अच्छा रहेगा - चैन सिंह वर्मा, टेकारी
मोटा कॉमन धान का भाव 2,450 से 3,077 रुपये तक
मंडी समिति के उपलब्ध मूल्य विवरण के अनुसार, वर्ष 2026-27 में 15 से 26 नवंबर के बीच मोटा कॉमन धान का न्यूनतम भाव 2,450 रुपये, अधिकतम भाव 3,077 रुपये और औसत भाव 2,842 रुपये प्रति क्विंटल रहा. वहीं ग्रेड-ए धान का न्यूनतम भाव 3,160 रुपये, अधिकतम 6,976 रुपये और औसत 3,561 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया.
पिछले वर्ष इसी अवधि में मोटा कॉमन धान का न्यूनतम भाव 2,200 रुपये, अधिकतम 3,035 रुपये और औसत 2,620 रुपये था. ग्रेड-ए धान का न्यूनतम भाव 2,500 रुपये, अधिकतम 5,400 रुपये और औसत 3,112 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था.
तुलनात्मक आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस वर्ष मोटा कॉमन धान के औसत भाव में पिछले वर्ष के मुकाबले 222 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, मंडी में मिलने वाला भाव धान की गुणवत्ता, किस्म और बाजार की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. इसलिए 2,842 रुपये औसत भाव है, हर किसान को मिलने वाला निश्चित भाव नहीं.
शाम पांच बजे भी मंडी में धान की आवाजाही, कांटा चालू
ETV भारत की टीम जब शाम करीब पांच बजे भाटापारा मंडी पहुंची, तब भी मंडी परिसर में किसानों का आना-जाना जारी था. कई जगह धान की बोरियां रखी हुई थीं और तौल कांटा चालू था. मंडी में सुबह से ही किसानों, मुंशियों और हमालों की भीड़ जुटने लगती है. धान की आवक अधिक होने के कारण तौल और अन्य कामों पर भी दबाव बना रहता है.
मंडी में काम करने वाले हमालों ने बताया कि सुबह से काम शुरू हो जाता है. उनके मुताबिक, काम ठीक-ठाक है और दिनभर की मेहनत से करीब 500 से 700 रुपये तक की कमाई हो जाती है. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि शाम को काम का समय सीमित रहता है. उनके अनुसार, तौल कांटा रात करीब आठ बजे तक चलता है, इसके बाद काम बंद हो जाता है. दिनभर काम करने के बाद हमालों के लिए भी लगातार देर रात तक काम करना मुश्किल होता है. किसानों के लिए यह व्यवस्था सुविधाजनक हो, इसके लिए जरूरी है कि धान की आवक, तौल और उठाव की प्रक्रिया में बेहतर तालमेल बना रहे. ज्यादा आवक के दिनों में किसानों को लंबा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए मंडी प्रबंधन के सामने व्यवस्था को लगातार दुरुस्त रखने की चुनौती भी है.
मंडी प्रबंधन का दावा: किसानों को बेहतर भाव और सुविधाएं देने का प्रयास
कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा के वरिष्ठ सचिव चुन्नीलाल ध्रुव ने ETV भारत को बताया कि मंडी में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से किसान धान लेकर पहुंचते हैं. सुबह से ही किसानों की भीड़ लग जाती है और कई बार देर तक धान की आवक जारी रहती है. मंडी प्रबंधन की ओर से किसानों के लिए पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भी उन्होंने कही.
ध्रुव के अनुसार, मंडी में धान की खरीदी और तौल की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसानों को अनावश्यक रूप से इंतजार न करना पड़े. उन्होंने किसानों को मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए प्रोत्साहित करने की बात भी कही, क्योंकि यहां बाजार के अनुसार बेहतर भाव मिलने की संभावना रहती है.
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