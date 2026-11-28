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भाटापारा कृषि उपज मंडी में पहुंच रहे प्रदेशभर के किसान, रेगहा अधिया किसानों की बनी पहली पसंद, 11 दिन में 32.49 करोड़ का कारोबार

भाटापारा कृषि उपज मंडी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलौदाबाजार: सरकारी धान खरीदी केंद्रों में गुणवत्ता और नमी के मापदंडों के कारण धान वापस लौटाए जाने की आशंका किसानों को परेशान कर रही है. ऐसे में छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों के किसान अपनी उपज लेकर भाटापारा कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं. यहां धान की गुणवत्ता के अनुसार खुली नीलामी और बाजार भाव पर खरीदी हो रही है. मंडी में मिल रहे भाव और धान बेचने की अपेक्षाकृत आसान प्रक्रिया ने इसे किसानों के लिए एक वैकल्पिक बाजार के रूप में स्थापित किया है. इसका असर मंडी के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है.

कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 15 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक कुल 1,14,335 क्विंटल धान की आवक हुई. इस दौरान किसानों को मिलने वाला मोटा कॉमन धान का औसत भाव 2,842 रुपये प्रति क्विंटल रहा. इस अवधि का कुल कारोबार 32 करोड़ 49 लाख 40 हजार 70 रुपये दर्ज किया गया है.