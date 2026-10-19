8 साल तक छिपाए रखा हीरा, दशहरे पर बेचने निकला तो पहुंचा जेल, व्हाइट डायमंड बरामद
धमतरी पुलिस ने 10 लाख रुपये के हीरे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 6:17 PM IST
धमतरी : पायलीखंड खदान क्षेत्र से एक शख्स को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 146 नग हीरे जैसे चमकदार पत्थर बरामद किए गए हैं, जिसका शुद्ध वजन 13.49 ग्राम है. पुलिस के अनुसार जब्त पत्थरों की कीमत लाखों में है.
18 अक्टूबर को हुई आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस ने बताया कि 18 अक्टूबर को बिरेझर चौकी और साइबर थाना धमतरी की संयुक्त टीम पेट्रोलिंग कर रही थी. इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नेशनल हाईवे-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति बहुमूल्य पत्थर लेकर ग्राहक की तलाश कर रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की और संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ की. पकड़े गए व्यक्ति की पहचान विनोद अग्रवाल के रूप में हुई. उसके पास से पुलिस ने 146 सफेद हीरे जैसे पत्थर को बरामद किया है. पुलिस ने इनकी अनुमानित कीमत 10 लाख 5 हजार रुपये बताई है.
2018 में की चोरी, 2026 में गिरफ्तारी
पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने साल 2018 में गरियाबंद के पायलीखंड खदान से हीरे की चोरी की थी. अब वह इन्हें बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था. इस कार्रवाई में पुलिस ने पत्थरों के अलावा एक सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G मोबाइल फोन, दो सक्रिय सिम और 2,200 रुपये नकद भी जब्त किए हैं.
जिले में अवैध गतिविधियों और चोरी के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस लगातार निगरानी रख रही है. संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि अवैध खनिज उत्खनन, चोरी, तस्करी या संदिग्ध खरीद-फरोख्त की जानकारी पुलिस को दें, ताकि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके- भावना पांडेय, एसपी, धमतरी
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21(4) के तहत केस दर्ज किया है. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत भी कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी को 19 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उसे जेल में भेज दिया है.