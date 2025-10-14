ETV Bharat / state

कुत्ते को बचाने के लिए गुलदार से भिड़ गया मालिक, जान पर खेलकर बचाई जिंदगी

रुद्रप्रयाग: शहरवासियों को शाम ढलते ही गुलदार के आतंक का सामना करना पड़ रहा है. आए दिन गुलदार शहर के अलग-अलग इलाकों में दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. बीती शाम को गुलदार ने शहर के भाणाधार-पुनाड़ में एक घर से कुत्ते को निवाला बनाने की कोशिश की तो मालिक ने गुलदार के मुंह से अपने पालतू जानवर को बचाया. घटना में कुत्ते के गले से लेकर शरीर के अन्य हिस्सों में 35 टांके लगे हैं.

लंबे समय से नगर पालिका क्षेत्र रुद्रप्रयाग में गुलदार का आतंक बना हुआ है. गुलदार शाम ढलते ही लोगों के घरों के आस-पास घूम रहा है और पालतू जानवरों को निवाला बना रहा है. जबकि रात के समय बेखौफ होकर सड़कों से लेकर गलियों में विचरण कर रहा है. गुलदार के विचरण करने की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं. जो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रही है.

सोमवार बीती शाम साढ़े 6 बजे के करीब पुनाड़-भाणाधार निवासी भास्कर कोठारी के घर के आंगन में गुलदार ने पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया. यह दृश्य देख भास्कर ने डरने की बजाय जोर-जोर से शोर मचाकर गुलदार के मुंह से अपने पालतू जानवर को छीन लिया. इतनी देर में गुलदार ने कुत्ते को गहरे जख्म दे दिए.

स्थानीय निवासी भास्कर कोठारी ने बताया कि वे शाम करीब 6 बजे ऑफिस से घर पहुंचे. ठीक साढ़े 6 बजे गुलदार ने कुत्ते को निवाला बनाने की कोशिश की. ये दृश्य देखकर परिवार के सदस्य रोने लगे तो उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अपने पालतू जानवर को बचाया. उन्होंने बताया कि चार साल से वे अपने पालतू कुत्ते का परिवार के सदस्य के रूप में देखभाल कर रहे हैं. जब गुलदार ने कुत्ते को अपने मुंह में रखा तो एक पल के लिए सांसे थम सी गई थी, लेकिन डरने की बजाय गुलदार से अपने पालतू जानवर को बचाने की पूरी कोशिश की, जिसमें कामयाबी भी मिली. उन्होंने कहा कि गुलदार के हमले के बाद कुत्ते को लेकर पशु चिकित्सा केन्द्र में गया, जहां पर एलईओ अजय सजवाण ने कुत्ते का अच्छे तरीके से इलाज किया और कुत्ते को 35 के करीब टांके लगाए.