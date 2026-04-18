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BSB Board Exams 2026, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी, टॉपर्स की देखें लिस्ट

हरिद्वार: भारतीय शिक्षा बोर्ड (BSB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस वर्ष देशभर में भारतीय शिक्षा बोर्ड संबद्ध विद्यालयों के के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है. परिणामों में विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन व शिक्षकों के मार्गदर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है. बोर्ड की ओर से बताया गया है कि विद्यार्थी अपना परिणाम डिजिलॉकर पर जाकर कुछ जरूरी जानकारी देकर जान सकते हैं.

कक्षा 10 में ऑल इंडिया स्तर पर प्रथम स्थान अश्मिता बसनेट (485/500, 97.00%) आचार्यकुलम, कुमारिकाता असम ने प्राप्त किया. वहीं, द्वितीय स्थान प्रियंम चक्रवर्ती (463/500, 92.60%) आचार्यकुलम चिरांग असम और तृतीय स्थान एंजेल (462/500, 92.40%) पतंजलि गुरुकुलम टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड को प्राप्त हुआ.

विषयवार परिणाम में गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान में अश्मिता बसनेट (97, 97, 96) आचार्यकुलम, कुमारीकट्टा असम से रहीं, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में ज्विशामत बसुमतारी (99) आचार्यकुलम चिरांग असम रही.

वहीं सूचना प्रौद्योगिकी में रमाशीष (92) पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार उत्तराखंड रही. इसके अलावा हिंदी में एंजेल (94) पतंजलि गुरुकुलम टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से अव्वल रहीं. साथ ही संस्कृत में प्रगति सिन्हा, रुचि कुमारी व वैष्णवी पंचोली (100/100) पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार उत्तराखंड से रहीं.

सामाजिक विज्ञान में अश्मिता बसनेट व सेविका देवी (97) आचार्यकुलम कुमारीकट्टा असम से शीर्ष स्थान पर रहीं. पेंटिंग में माधवी त्यागी (99) विकास ग्लोबल स्कूल सिमरौली, हापुड़ उत्तर प्रदेश रही. इसके अलावा पंजाबी में सपना (84) शिशु निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्रीगंगानगर, राजस्थान से रहीं. असमिया में बर्निल कश्यप सुबदीप देबनाथ व प्रिया बैश्य (93) आचार्यकुलम चिरांग असम व बोडो में सुजुमा ब्रह्मा (79) आचार्यकुलम चिरांग असम से रहीं.

12वीं का परीणाम: