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भारतीय किसान संघ ने 12 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर रायपुर घेराव की चेतावनी

भारतीय किसान संघ ने 12 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ के बैनर तले प्रदेश भर के किसानों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी 33 जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया. वर्तमान सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. जिला मुख्यालयों तक पहुंचने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली. रायपुर में पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में वे राजधानी रायपुर का बड़ा घेराव करेंगे.

छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री नवीन शेस ने बताया कि सरकार के लगभग 3 साल पूरे होने को है. सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है. पिछली सरकार में बकाया राशि आज तक किसानों को नहीं मिल पाई है. सड़कों पर किसी न किसी दिन गोवंश की मौत हो जा रही है. इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है. गाय को हम लोग माता कहते हैं. उनकी पूजा करते हैं. सनातन धर्म में गौ माता को 33 कोटी देवी देवताओं का दर्जा मिला हुआ है. पिछली सरकार ने गोठान और गोधन की शुरुआत की थी, आज सरकार सिर्फ चारा चोरों को लाकर प्रबंधक बना रही है.