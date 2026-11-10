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Exclusive : भरथरी गायिका हिमानी वासनिक, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को बढ़ा रही आगे

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति और पारंपरिक लोककलाओं को सहेजने की दिशा में लोकगायिका हिमानी वासनिक लगातार प्रयास कर रही हैं.भरथरी गायन के जरिए वो न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रख रही हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी लोककला से जोड़ने का काम कर रही हैं.

छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की अलख को भरथरी गायिका हिमानी वासनिक जगा रही है.पारंपरिक गायकी के जरिए प्रदेश की सांस्कृतिक और विरासत को वो सहेजने में जुटी है मां से मिली संगीत की सीख और गुरु के मार्गदर्शन से वह अपनी अलग पहचान बना रही है.लोककला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को एक संदेश देने की काम कर रही है.

हिमानी वासनिक का मानना है कि लोककला को जीवित रखने के लिए उसे मंचों तक सीमित रखने के बजाय गांव-गांव और लोगों के बीच पहुंचाना जरूरी है. यही वजह है कि वह अलग अलग सांस्कृतिक आयोजनों में भरथरी गायकी की प्रस्तुति देती हैं. सिरपुर महोत्सव, स्वदेशी मेला और राजिम कुंभ जैसे कई दर्जन आयोजनों में वह अपनी प्रतिभा की हुनार दिखा चुकी है.





पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ देती हैं प्रस्तुति



भरथरी गायन की विशेषता उसकी कथा,भावपूर्ण गायकी और वैराग्य के संदेश में छिपी है. हिमानी अपनी प्रस्तुतियों में जीवन के मोह-माया,त्याग और आध्यात्मिक चिंतन जैसे विषय को प्रमुखता देती हैं.वह आधुनिक वाद्ययंत्रों के बजाय हारमोनियम, बैंजो और मंजीरे जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ वह प्रस्तुति देना बखूबी पसंद करती हैं.





मां से सीखी लोककला,गुरु से मिली नई पहचान

हिमानी के घर में बचपन से ही संगीत का माहौल रहा है.उनकी मां कविता वासनिक जाने-माने प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ कलाकार हैं जो लोकमंचों पर प्रस्तुति देती हैं. मां को देखकर और भरथरी गायिका सुरूज बाई खाण्डे को गुरू मानकार हिमानी ने भी कम उम्र में गायन की शुरुआत की. 2021 में उन्होंने भरथरी गायन की विधिवत शिक्षा लेना शुरू की. गुरु से मिली सीख और निरंतर अभ्यास ने उन्हें इस कला में आगे बढ़ने का अवसर दिया.

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