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भरतपुर में बदला मौसम का मिजाज: बयाना में 10 मिनट तक हुई ओलावृष्टि, सड़कों पर बिछी सफेद चादर

भरतपुर और चूरू में मंगलवार शाम को मौसम ले करवट ली और दोनों इलाकों में बारिश हुई. भरतपुर में ओले भी गिरे.

Hailstorm hits Bayana
बयाना में हुई ओलावृष्टि (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 7:03 PM IST

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भरतपुर: जिले में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ली. दोपहर बाद आसमान में काले बादल छा गए और तेज अंधड़ के साथ कई इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई. वहीं जिले के बयाना क्षेत्र में मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, जहां तेज हवाओं और बारिश के साथ करीब 10 मिनट तक ओलों की बरसात होती रही. अचानक हुई ओलावृष्टि से सड़कों और छतों पर सफेद चादर जैसी स्थिति बन गई. वहीं, चूरू जिले में भी मंगलवार शाम को झमाझम बारिश हुई.

बयाना इलाके में शाम करीब साढ़े पांच बजे अचानक मौसम बदला. तेज गर्मी के बीच अचानक घने बादलों ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया. इसके बाद तेज हवाएं चलनी शुरू हुईं और कुछ ही देर में बारिश का दौर शुरू हो गया. बारिश के बीच अचानक आसमान से ओले गिरने लगे. करीब 10 मिनट तक लगातार हुई ओलावृष्टि से लोग हैरान रह गए. कई स्थानों पर छोटे-बड़े ओले गिरने से सड़कें सफेद नजर आने लगीं.

बयाना में हुई ओलावृष्टि (ETV Bharat Bharatpur)

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अचानक बदले मौसम के कारण बाजारों और सड़कों पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. खरीदारी और कामकाज के लिए निकले लोग खुद को बचाने के लिए दुकानों, मकानों और अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ते दिखाई दिए. तेज अंधड़ के कारण कई जगह धूल का गुबार भी उठता रहा. ग्रामीण क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि और बारिश का असर देखने को मिला, जिससे कुछ समय के लिए जनजीवन प्रभावित हो गया.

Hailstorm hits Bayana
ओलावृष्टि से बिछी 'सफेद चादर' (ETV Bharat Bharatpur)

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दोपहर तक तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण हालात बेहद परेशान करने वाले बने हुए थे, लेकिन शाम होते-होते मौसम पूरी तरह बदल गया. बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी और लू से राहत मिली है. पिछले कई दिनों से जिले में लगातार तेज गर्मी पड़ रही थी और दिन का तापमान काफी ऊपर पहुंच गया था. ऐसे में मौसम में आई नरमी लोगों के लिए राहत लेकर आई.

Passengers drenched in the rain
बारिश में भीगे यात्री (ETV Bharat Churu)

चूरू में हुई झमाझम बारिश: भीषण गर्मी की मार झेल रहे चूरू में पिछले लम्बे समय से तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ था. तेज धूप और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा था. इसी बीच मंगलवार शाम होते-होते मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान में काले बादल छाए और तेज हवाओं के साथ और मेघ गरजना के साथ तूफानी बारिश ने पूरे जिले में मौसम को सुहाना बना दिया. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण में ठंडक घुल गई. वहीं बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर भी खुशी नजर आई. चूरू मौसम केंद्र के प्रभारी रविन्द्र सिहाग नें बताया कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री दर्ज किया गया, तो अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया.

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बयाना में हुई ओलावृष्टि
HEAVY RAIN IN CHURU
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