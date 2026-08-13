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परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक बना किसान का बेटा, क्षेत्र में खुशी की लहर

रोहित के पिता अशोक ठाकुर किसान हैं और माता रेखा देवी गृहिणी हैं. रोहित ठाकुर ने अपनी दसवीं तक की पढ़ाई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गरोला से की है. इसके बाद उन्होंने डीएवी बनीखेत से +1 और +2 की पढ़ाई पूरी की. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की. वर्तमान में रोहित ठाकुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली से सिविल अभियंत्रण में एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं.

चंबा: हिमाचल के रोहित ठाकुर ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. रोहित ठाकुर का चयन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) में वैज्ञानिक अधिकारी (समूह-क) के पद पर हुआ है. यह संस्था भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कार्य करती है. रोहित ठाकुर चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ग्राम पंचायत गरोला के रहने वाले हैं.

वहीं, रोहित ठाकुर की शैक्षणिक उपलब्धियों की बात करें तो उसकी सूची भी लंबी है. पिता अशोक ठाकुर ने बताया कि रोहित ने साल 2023, 2024, 2025 और 2026 में लगातार चार बार गेट परीक्षा उत्तीर्ण की है. इसके अलावा उनका चयन दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में भी हुआ है. उन्होंने रेलवे कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है. लगातार मेहनत और अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बाद रोहित ठाकुर ने देश की प्रतिष्ठित परमाणु ऊर्जा संस्था में वैज्ञानिक अधिकारी (समूह-क) के पद पर चयनित होकर अपने माता-पिता के साथ-साथ गरोला, भरमौर क्षेत्र और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है.

कड़ी मेहनत, लग्न और प्रतिभा का प्रमाण

रोहित की इस उपलब्धि से उनके परिवार, रिश्तेदारों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है. क्षेत्रवासियों ने राहुल ठाकुर को उनकी शानदार सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश की प्रतिष्ठित परमाणु ऊर्जा संस्था में वैज्ञानिक अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचना रोहित ठाकुर की कड़ी मेहनत, लग्न और प्रतिभा का प्रमाण है. उनकी सफलता भरमौर क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और यह संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प, निरंतर मेहनत और लगन के बल पर ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सकते हैं.