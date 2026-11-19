भरमौर विधायक डॉ. जनक राज ने बताया, "संबंधित दो मरीजों का उपचार IGMC शिमला में 21 फरवरी और 26 अप्रैल 2023 को हुआ था. रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि डाटा एंट्री के दौरान जेंडर गलत दर्ज हो गया था, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया. आरटीआई के तहत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों ने ऐसे ऑपरेशन होने से इनकार किया है. मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए. साथ ही कहा कि यदि इस मामले में उनकी संलिप्तता साबित होती है तो वह खुद इस्तीफा देने को तैयार हैं".