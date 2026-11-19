"पुरुष मरीजों की बच्चेदानी ऑपरेशन मामला डाटा एंट्री की गलती, CM ने जानबूझकर बड़े भ्रष्टाचार के रूप में किया पेश"
भरमौर से बीजेपी विधायक डॉ. जनक राज ने सीएम सुक्खू पर पुरुष मरीजों की बच्चेदानी ऑपरेशन को लेकर झूठ बोलने का लगाया आरोप.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:00 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नियम 67 के तहत भ्रष्टाचार पर चर्चा के बाद भरमौर विधायक डॉ. जनक राज ने पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा. उन्होंने हिमकेयर योजना में पुरुष मरीजों की बच्चेदानी के ऑपरेशन के मामले को डाटा एंट्री की गलती बताते हुए कहा कि इसे मुख्यमंत्री ने जानबूझकर बड़े भ्रष्टाचार के रूप में पेश किया.
भरमौर विधायक डॉ. जनक राज ने बताया, "संबंधित दो मरीजों का उपचार IGMC शिमला में 21 फरवरी और 26 अप्रैल 2023 को हुआ था. रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि डाटा एंट्री के दौरान जेंडर गलत दर्ज हो गया था, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया. आरटीआई के तहत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों ने ऐसे ऑपरेशन होने से इनकार किया है. मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए. साथ ही कहा कि यदि इस मामले में उनकी संलिप्तता साबित होती है तो वह खुद इस्तीफा देने को तैयार हैं".
उन्होंने कहा कि विधानसभा में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और प्रदेश के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन का कीमती समय आरोप-प्रत्यारोप में बर्बाद हो रहा है. उन्होंने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए 427 करोड़ रुपये बिना बजट प्रावधान खर्च करने और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया. इसके अलावा कुल्लू और मंडी में शराब ठेकों से जुड़े मामले में प्रदेश को 112 करोड़ रुपये का नुकसान होने का आरोप लगाया.
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