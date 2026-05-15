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भरतपुर की सेक्टर 13 योजना: 20 साल में उलझी सबसे विवादित स्कीम, जमीन गई, खेती रुकी, आवेदन डूबे

सेक्टर 13 की आवासीय योजना की खाली पड़ी जमीन ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले की बहुचर्चित सेक्टर 13 आवासीय योजना अब शहर के विकास से ज्यादा किसानों की नाराजगी और सरकारी अव्यवस्था की कहानी बन चुकी है. करीब दो दशक पहले शुरू हुई यह योजना आज भी अधर में लटकी है. हजारों किसान अपनी जमीन खोने, अधूरे पट्टों, फंसी फाइलों और बार-बार बदलती सरकारी प्रक्रिया के बीच न्याय का इंतजार कर रहे हैं. योजना में बड़ी संख्या में शिकायतें हैं और कई प्रभावित लोगों को अब तक पूरा लाभ नहीं मिल पाया. वहीं, अपने घर का सपना संजोए बैठे आमजन के हिस्से में भी लंबा इंतजार है. योजना की फाइल अब राज्य सरकार के पाले में है. 2005 में शुरू हुई योजना: जमीन धारक मोती सिंह ने बताया कि सेक्टर 13 नंबर योजना की शुरुआत 21 सितंबर 2005 को हुई थी. शहर के विस्तार और आवासीय विकास के नाम पर करीब 2200 बीघा यानी 346.86 हैक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई. इस अधिग्रहण से 10 गांवों के करीब 2980 किसान प्रभावित हुए. अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के बाद धीरे-धीरे उनकी खेती पर रोक जैसी स्थिति बन गई. वर्ष 2010 आते-आते बड़ी संख्या में किसान अपनी जमीन पर स्वतंत्र खेती नहीं कर पा रहे थे. कई परिवारों की आजीविका सीधे प्रभावित हुई, लेकिन बदले में मिलने वाले लाभ वर्षों तक फाइलों में उलझे रहे. भरतपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त कनिष्क कटारिया (ETV Bharat Bharatpur) पढ़ें: भरतपुर में पहली बार लागू होगा लैंड पूलिंग मॉडल, किसानों को वापस मिलेगी विकसित जमीन, 450 हैक्टेयर में प्लानिंग लॉन्चिंग के 8 महीने में ही योजना ठप: करीब 13 साल बाद 2 अक्टूबर 2018 को इस योजना को बड़े स्तर पर लॉन्च किया गया. प्रशासन ने इसे किसानों और शहर दोनों के लिए फायदेमंद मॉडल बताकर प्रचारित किया. योजना खुलते ही 8 हजार से ज्यादा आवेदन जमा हो गए. लोगों को उम्मीद थी कि वर्षों पुरानी समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन कुछ ही महीनों में योजना विवादों में घिर गई. सर्वे, पात्रता, भूखंड आवंटन और लाभ वितरण को लेकर सवाल उठने लगे. किसानों ने आरोप लगाए कि कई वास्तविक प्रभावित लोगों के नाम सूची में नहीं आए, जबकि कुछ लोगों को लाभ मिल गया. स्थिति इतनी बिगड़ी कि योजना लॉन्च होने के करीब 8 महीने बाद ही 2019 में बंद करनी पड़ी.