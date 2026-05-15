भरतपुर की सेक्टर 13 योजना: 20 साल में उलझी सबसे विवादित स्कीम, जमीन गई, खेती रुकी, आवेदन डूबे
इस आवासीय योजना की पूरी फाइल अब राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है. बीडीए को सरकार के आगे के फैसले का इंतजार है.
Published : May 15, 2026 at 3:40 PM IST
भरतपुर: जिले की बहुचर्चित सेक्टर 13 आवासीय योजना अब शहर के विकास से ज्यादा किसानों की नाराजगी और सरकारी अव्यवस्था की कहानी बन चुकी है. करीब दो दशक पहले शुरू हुई यह योजना आज भी अधर में लटकी है. हजारों किसान अपनी जमीन खोने, अधूरे पट्टों, फंसी फाइलों और बार-बार बदलती सरकारी प्रक्रिया के बीच न्याय का इंतजार कर रहे हैं. योजना में बड़ी संख्या में शिकायतें हैं और कई प्रभावित लोगों को अब तक पूरा लाभ नहीं मिल पाया. वहीं, अपने घर का सपना संजोए बैठे आमजन के हिस्से में भी लंबा इंतजार है. योजना की फाइल अब राज्य सरकार के पाले में है.
2005 में शुरू हुई योजना: जमीन धारक मोती सिंह ने बताया कि सेक्टर 13 नंबर योजना की शुरुआत 21 सितंबर 2005 को हुई थी. शहर के विस्तार और आवासीय विकास के नाम पर करीब 2200 बीघा यानी 346.86 हैक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई. इस अधिग्रहण से 10 गांवों के करीब 2980 किसान प्रभावित हुए. अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के बाद धीरे-धीरे उनकी खेती पर रोक जैसी स्थिति बन गई. वर्ष 2010 आते-आते बड़ी संख्या में किसान अपनी जमीन पर स्वतंत्र खेती नहीं कर पा रहे थे. कई परिवारों की आजीविका सीधे प्रभावित हुई, लेकिन बदले में मिलने वाले लाभ वर्षों तक फाइलों में उलझे रहे.
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लॉन्चिंग के 8 महीने में ही योजना ठप: करीब 13 साल बाद 2 अक्टूबर 2018 को इस योजना को बड़े स्तर पर लॉन्च किया गया. प्रशासन ने इसे किसानों और शहर दोनों के लिए फायदेमंद मॉडल बताकर प्रचारित किया. योजना खुलते ही 8 हजार से ज्यादा आवेदन जमा हो गए. लोगों को उम्मीद थी कि वर्षों पुरानी समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन कुछ ही महीनों में योजना विवादों में घिर गई. सर्वे, पात्रता, भूखंड आवंटन और लाभ वितरण को लेकर सवाल उठने लगे. किसानों ने आरोप लगाए कि कई वास्तविक प्रभावित लोगों के नाम सूची में नहीं आए, जबकि कुछ लोगों को लाभ मिल गया. स्थिति इतनी बिगड़ी कि योजना लॉन्च होने के करीब 8 महीने बाद ही 2019 में बंद करनी पड़ी.
राज्य स्तर पर मामला लंबित: भरतपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त कनिष्क कटारिया ने कहा कि सेक्टर 13 आवासीय योजना में पूर्व में भूमि अधिग्रहण के दौरान कई जटिलताएं सामने आई थीं. करीब ढाई हजार बीघा भूमि अधिग्रहित की गई थी और तीन हजार से अधिक किसान इससे प्रभावित हुए थे. उन्होंने कहा कि पूर्व में कई लोगों को भूखंड आवंटित हुए, जबकि कई लोग इससे वंचित रह गए, जिसके चलते लगातार शिकायतें मिल रही हैं. अब प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सुनवाई कर उनके अधिकारों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है. कटारिया ने बताया कि जिन लोगों का नाम सूची में नहीं आया या जिन्हें भूखंड नहीं मिला, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पीडी स्तर पर कार्रवाई जारी है. राज्य सरकार स्तर पर भी इस मामले में पत्राचार किया गया है और जल्द उचित मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है, ताकि प्रभावित लोगों को राहत दी जा सके.
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हजारों लोगों ने वापस लिए आवेदन: योजना पर भरोसा टूटने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि योजना ठप होने के बाद 5 हजार से ज्यादा लोगों ने अपने आवेदन वापस ले लिए. जमीन धारक मोती सिंह ने बताया कि वर्षों इंतजार के बाद भी स्पष्ट नीति सामने नहीं आई. कुछ परिवारों को आंशिक लाभ मिला, जबकि कई आज तक विवाद में फंसे हैं.
अब भी हजारों किसान इंतजार में: करीब 20 साल बाद भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है. अब तक केवल करीब 1 हजार किसानों को ही पट्टे मिल पाए हैं, यानी बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार अब भी राहत और अधिकार का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल योजना की फाइल राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन बताई जा रही है. प्रशासन राहत और पुनर्समीक्षा की बात कर रहा है, लेकिन हजारों किसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है – क्या 13 नंबर आवासीस योजना कभी पूरी तरह जमीन पर उतर पाएगी, या यह भरतपुर की सबसे लंबी और विवादित सरकारी योजनाओं में ही गिनी जाएगी?
आवासीय योजना: एक नजर में
- 21 सितंबर 2005 को योजना अस्तित्व में आई
- वर्ष 2010 के बाद जमीनों पर खेती लगभग बंद
- कुल अधिग्रहीत भूमि करीब 2200 बीघा (346.86 हैक्टेयर)
- 10 गांवों के 2980 किसान योजना से प्रभावित
- 2 अक्टूबर 2018 को बड़े स्तर पर शुरू हुई योजना
- योजना खुलते ही 8 हजार से ज्यादा आवेदन जमा हुए
- 8 महीने बाद 2019 में योजना बंद करनी पड़ी
- 5 हजार से ज्यादा लोगों ने अपने आवेदन वापस लिए
- अब तक 1 हजार किसानों को ही पट्टे मिल पाए