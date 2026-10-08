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कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम में भरतपुर के सचिन कैथ, 2 मैचों के लिए मिली जगह

भरतपुर के युवा क्रिकेटर सचिन कैथ ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले के युवा क्रिकेटर सचिन कैथ ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर राजस्थान की अंडर-23 क्रिकेट टीम में जगह बनाई है. बीसीसीआई की ओर से आयोजित अंडर-23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लिए घोषित राजस्थान की 15 सदस्यीय टीम में राइट हैंड ओपनर बल्लेबाज सचिन कैथ का चयन हुआ है. सचिन को फिलहाल दो मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है. जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया कि सचिन कैथ का पहला मुकाबला 12 से 15 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश के खिलाफ हिमाचल में होगा. इसके बाद राजस्थान की टीम 19 से 22 अक्टूबर तक बंगाल के खिलाफ एसएमएस स्टेडियम, जयपुर में मुकाबला खेलेगी.