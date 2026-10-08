कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम में भरतपुर के सचिन कैथ, 2 मैचों के लिए मिली जगह
राज्यस्तरीय अंडर-23 और सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिताओं में प्रभावी प्रदर्शन के चलते सचिन कैथ का चयन किया गया.
Published : October 8, 2026 at 2:19 PM IST
भरतपुर: जिले के युवा क्रिकेटर सचिन कैथ ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर राजस्थान की अंडर-23 क्रिकेट टीम में जगह बनाई है. बीसीसीआई की ओर से आयोजित अंडर-23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लिए घोषित राजस्थान की 15 सदस्यीय टीम में राइट हैंड ओपनर बल्लेबाज सचिन कैथ का चयन हुआ है. सचिन को फिलहाल दो मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है. जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया कि सचिन कैथ का पहला मुकाबला 12 से 15 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश के खिलाफ हिमाचल में होगा. इसके बाद राजस्थान की टीम 19 से 22 अक्टूबर तक बंगाल के खिलाफ एसएमएस स्टेडियम, जयपुर में मुकाबला खेलेगी.
तिवारी ने बताया कि हाल ही में राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय अंडर-23 और सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिताओं में सचिन कैथ ने प्रभावी प्रदर्शन किया था. उनके इसी प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लिए राजस्थान की टीम में शामिल किया है. सचिन के राजस्थान टीम में चयन की खबर मिलते ही जिला क्रिकेट संघ कार्यालय में खुशी का माहौल रहा. संघ पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई और एक-दूसरे को माला पहनाकर सचिन के चयन पर बधाई दी.
पढ़ें: Ranji Trophy 2026: आईपीएल में 14.20 करोड़ में बिके भरतपुर के कार्तिक शर्मा सहित तीन खिलाड़ियों का राजस्थान टीम में चयन
पदाधिकारियों ने सचिन को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वह राष्ट्रीय स्तर पर भी भरतपुर का नाम रोशन करेंगे. इस दौरान जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष विष्णु लोहिया, उपाध्यक्ष राजकुमार जैन एवं अजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव अरुण कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र तिवारी, सदस्य वीनू सिंह, त्रिलोकीनाथ शर्मा, राहुल लोहिया, विशाल तिवारी, जितेंद्र गुर्जर, अनूप टीटू वकील, गिरीश शर्मा, पवन कौनते, देवेंद्र सिंह कालू, रूपेन्द्र मोहन, रविन्द्र कौमारियाँ सहित चयनकर्ता नरेश खत्री, सूरज शर्मा, प्रेम सिंह और लंकेश सियाराम, पंकज गोयल, संजीव चीनिया तथा बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेलप्रेमी मौजूद रहे.