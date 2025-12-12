भरतपुर की कुटैमा गजक, सर्दियों की मिठास जो देश-विदेश में बिखेर रही जादू
भरतपुर की मशहूर 'कुटैमा गजक' की विदेशों में भी मांग बढ़ी है. कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी इसके दाम स्थिर है.
Published : December 12, 2025 at 9:13 PM IST
भरतपुर: सर्दियों का मौसम आते ही राजस्थान के भरतपुर शहर में एक अनोखी खुशबू फैल जाती है. गुड़ और तिल की भुनी हुई सुगंध, जो गजक और रेवड़ी की याद दिलाती है. भरतपुर की बाजारों में इन दिनों गजक की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस बार की खास बात यह है कि वैश्विक मांग बढ़ने के बावजूद गजक के दाम पिछले साल जैसे ही स्थिर हैं. कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी और पैकिंग-लेबर के खर्च बढ़ने के बाद भी व्यापारियों ने उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डाला. यह भरतपुर की मशहूर कुटैमा गजक की वह विरासत है, जो न सिर्फ स्वाद में अनोखी है, बल्कि शुद्धता और परंपरा की मिसाल भी.
कुटैमा गजक की अनोखी पहचान और इतिहास: भरतपुर की गजक को "कुटैमा" इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तिल को विशेष तरीके से "कुटा" जाता है. भारी दबाव से पीसकर गुड़ में मिलाया जाता है, ताकि तिल दांतों में न फंसे और स्वाद एकसार हो. इस अनोखी तकनीक की शुरुआत दशकों पहले हुई, जब एक ग्राहक की शिकायत से प्रेरित होकर व्यापारियों ने यह फॉर्मूला ईजाद किया. आज कई परिवारों की पीढ़ियां इस विरासत को संभाल रही हैं.
इसे भी पढ़ें- ठंड के साथ बूंदी के बाजार में लौटी गजक की भीनी महक, महंगाई ने घटाई बिक्री
एक प्रसिद्ध व्यापारी गिरीश खंडेलवाल की दुकान 1950 से चल रही है, जहां उनके परदादा परमानंद ने यह कारोबार शुरू किया था. चौथी पीढ़ी अब इस कला को आगे बढ़ा रही है. भरतपुर में गजक सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है. बाजार में 7-8 से लेकर कई तरह की वैरायटी उपलब्ध हैं. खस्ता गजक, शाही रोल, काजू-पिस्ता गजक, मूंगफली चिक्की, मावा गजक, अलसी गजक और कई अन्य. कीमतें आमतौर पर 300 से 450 रुपये प्रति किलो तक रहती हैं, जो हर बजट के लिए विकल्प प्रदान करती हैं.
विदेशों तक पहुंची मिठास, दाम फिर भी स्थिर: इस साल गजक की मांग विदेशों में तेजी से बढ़ी है. कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और अन्य देशों से ऑर्डर आ रहे हैं. घरेलू स्तर पर जयपुर, दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में सप्लाई होती है. व्यापारी मुकेश चंद बताते हैं कि तिल, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स की कीमत में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, लेकिन दाम नहीं बढ़ाए गए. गिरीश खंडेलवाल कहते हैं कि जीएसटी भी 5 प्रतिशत ही बना रहा, जिससे कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा. यह व्यापारियों की उपभोक्ता-हितैषी सोच का प्रमाण है, जो बढ़ती मांग के बावजूद मिठास की कीमत स्थिर रखे हुए हैं.
स्वास्थ्य और बदलते रुझान की पसंद: सर्दियों में पहले मावा या खोये की मिठाइयां पसंद की जाती थीं, लेकिन अब लोग मिलावट के डर से बचते हैं. गजक शुद्ध गुड़ और तिल से बनती है, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. गर्म तासीर वाली, ऊर्जा देने वाली और हेल्दी स्नैक, अब इसे गिफ्टिंग के लिए भी चुना जा रहा है. भरतपुर के बाजारों में इन दिनों गजक खरीदने वालों की लंबी कतारें लगी हैं. विदेशी सप्लाई के बावजूद स्थानीय ग्राहकों को कोई कमी नहीं.
इसे भी पढ़ें- सर्दियों में बढ़ा अजमेर का जायका, बाजारों में गुड़, तिल, मूंगफली और मेवों से बने व्यंजनों की डिमांड बढ़ी
इसे भी पढ़ें- स्पेशलः खानपान और दान का पर्व मकर सक्रांति को लेकर बीकानेर में रौनक