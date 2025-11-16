ETV Bharat / state

इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका लीग में निखरे भरतपुर के अव्यांश का राजस्थान U-23 टीम में चयन

अव्यांश सिंह, युवा क्रिकेटर ( District Cricket Association, Bharatpur )