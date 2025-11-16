ETV Bharat / state

इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका लीग में निखरे भरतपुर के अव्यांश का राजस्थान U-23 टीम में चयन

इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की घरेलू लीग में बतौर प्रोफेशनल खेलते हुए अव्यांश ने अपनी तकनीक, स्ट्रोक प्ले और फिटनेस को नए स्तर पर पहुंचाया.

Avyansh Singh, young cricketer
अव्यांश सिंह, युवा क्रिकेटर (District Cricket Association, Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: अंतरराष्ट्रीय स्तर की लीगों में बल्लेबाजी निखार चुके भरतपुर के युवा क्रिकेटर अव्यांश सिंह अब राजस्थान की अंडर-23 वन डे टीम में नजर आएंगे. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की घरेलू लीग में बतौर प्रोफेशनल प्लेयर खेलते हुए अव्यांश ने अपनी तकनीक, स्ट्रोक प्ले और फिटनेस को नए स्तर पर पहुंचाया. इसमें बेहतर प्रदर्शन के बूते अंडर-23 में जगह बनाई. अव्यांश को बीसीसीआई की अंडर-23 वनडे ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किए जाने पर जिलेभर में खुशी है.

भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया कि राजस्थान टीम के सभी एकदिवसीय मुकाबले अहमदाबाद में होंगे.बचे तीन मैचों के लिए अव्यांश को टीम में जगह मिली है. हाल में राजस्थान क्रिकेट संघ की अंडर-23 चैलेंजर ट्रॉफी में अव्यांश ने शतक जड़ा. अन्य मैचों में भी निरंतर अच्छी बल्लेबाजी की. चयन समिति ने उनके इसी प्रभावी प्रदर्शन को देखते टीम में शामिल किया.

पढ़ें: भरतपुर के चेतन शर्मा का चयन अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी में, जिले में खुशी की लहर

सचिव तिवारी ने बताया कि अव्यांश पहले भी अंडर-23 राजस्थान टीम का हिस्सा रह चुके हैं. विदेशी लीगों में पेशेवर क्रिकेट खेलने से उनका आत्मविश्वास और खेल दोनों मजबूत हुए. इंग्लैंड की स्पीड और स्विंग से लेकर साउथ अफ्रीका की उछाल भरी पिचों पर खेलते अव्यांश ने खुद को परिपक्व बल्लेबाज के रूप में तैयार किया. इसका फायदा अब राजस्थान टीम को मिलेगा.

अव्यांश के चयन की खबर मिलते ही जिला क्रिकेट संघ के कार्यालय में मिठाई बांटी गई. पदाधिकारियों ने एक-दूसरे को मालाएं पहनाकर बधाई दी.जिला संघ अध्यक्ष विष्णु लोहिया, उपाध्यक्ष राजकुमार जैन, अजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव अरुण कुमार गुप्ता, भरत तिवारी, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र तिवारी, वीनू सिंह, त्रिलोकीनाथ शर्मा समेत बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे.

TAGGED:

RAJASTHAN U23 ONE DAY CRICKET TEAM
PLAYED IN ENGLAND AND AFRICA LEAGUE
भरतपुर जिला क्रिकेट संघ
बीसीसीआई की अंडर 23 वनडे ट्रॉफी
YOUNG CRICKETER AVYANSH SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SIR के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 95 फीसदी से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं को वितरित किए गए: EC

NEET UG 2025 : 16678 रैंक पर मिली एम्स की MBBS सीट, सरकारी सीट 525 अंक नीट स्कोर व AIR 27332 पर

IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले 81 खिलाड़ी रिलीज, KKR ने आंद्र रसेल को छोड़कर चौंकाया

रोजाना सिर्फ इस एक सब्जी को खाने से घट सकता है वजन, जानें कैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.