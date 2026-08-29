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प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स में छाया भरतपुर का अपना घर आश्रम, विश्व रिकॉर्ड को मिली जगह

भरतपुर: मानव सेवा के क्षेत्र में भरतपुर को देश-दुनिया तक पहुंचाने वाले 'अपना घर आश्रम' की एक और उपलब्धि सामने आई है. आश्रम की ओर से महिलाओं के लिए विश्व के सबसे बड़े बेघर आश्रय स्थल के रूप में दर्ज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अब राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रकाशित की जाने वाली समसामयिक घटनाक्रम एवं सामान्य ज्ञान सामग्री में भी स्थान मिला है. राजस्थान के करंट अफेयर्स की मैगज़ीन राजस्थान 'क्रॉनोलॉजी Vol. 55' में अपना घर आश्रम, भरतपुर की इस उपलब्धि को शामिल किया गया है.

महिलाओं के लिए सबसे बड़ा बेघर आश्रय स्थल: आश्रम सचिव नरेंद्र तिवारी ने बताया कि हाल ही में महिलाओं के लिए विश्व के सबसे बड़े बेघर आश्रय स्थल के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया गया. यह रिकॉर्ड निराश्रित और असहाय महिलाओं की सेवा, संरक्षण और पुनर्वास के लिए दर्ज हुआ. भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम लंबे समय से ऐसे लोगों की सेवा में जुटा है, जो परिवार, बीमारी, मानसिक एवं शारीरिक असहायता या अन्य परिस्थितियों के कारण सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर निराश्रित अवस्था में जीवन गुजारने को मजबूर होते हैं. आश्रम की ओर से ऐसे लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भोजन, चिकित्सा, देखभाल और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.