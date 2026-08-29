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प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स में छाया भरतपुर का अपना घर आश्रम, विश्व रिकॉर्ड को मिली जगह

‘राजस्थान क्रॉनोलॉजी Vol. 55’ में अपना घर आश्रम को राजस्थान के समसामयिक घटनाक्रम के रूप में शामिल किया गया है.

Apna Ghar Ashram Bharatpur
अपनाघर आश्रम भरतपुर (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2026 at 9:06 PM IST

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भरतपुर: मानव सेवा के क्षेत्र में भरतपुर को देश-दुनिया तक पहुंचाने वाले 'अपना घर आश्रम' की एक और उपलब्धि सामने आई है. आश्रम की ओर से महिलाओं के लिए विश्व के सबसे बड़े बेघर आश्रय स्थल के रूप में दर्ज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अब राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रकाशित की जाने वाली समसामयिक घटनाक्रम एवं सामान्य ज्ञान सामग्री में भी स्थान मिला है. राजस्थान के करंट अफेयर्स की मैगज़ीन राजस्थान 'क्रॉनोलॉजी Vol. 55' में अपना घर आश्रम, भरतपुर की इस उपलब्धि को शामिल किया गया है.

महिलाओं के लिए सबसे बड़ा बेघर आश्रय स्थल: आश्रम सचिव नरेंद्र तिवारी ने बताया कि हाल ही में महिलाओं के लिए विश्व के सबसे बड़े बेघर आश्रय स्थल के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया गया. यह रिकॉर्ड निराश्रित और असहाय महिलाओं की सेवा, संरक्षण और पुनर्वास के लिए दर्ज हुआ. भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम लंबे समय से ऐसे लोगों की सेवा में जुटा है, जो परिवार, बीमारी, मानसिक एवं शारीरिक असहायता या अन्य परिस्थितियों के कारण सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर निराश्रित अवस्था में जीवन गुजारने को मजबूर होते हैं. आश्रम की ओर से ऐसे लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भोजन, चिकित्सा, देखभाल और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.

पढ़ें: अपनों के इंतजार के बीच आश्रम की बेटियों का कमाल, अमेरिका तक पहुंची हाथ से बनी राखियां
सड़क से आश्रम तक: मानव सेवा के तहत सड़क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर असहाय अवस्था में मिलने वाले निराश्रित एवं बीमार लोगों को आश्रम तक लाया जाता है. यहां उन्हें केवल रहने की जगह ही नहीं दी जाती, बल्कि भोजन, उपचार, व्यक्तिगत देखभाल और आवश्यकता के अनुसार पुनर्वास की दिशा में भी प्रयास किए जाते हैं. महिलाओं के लिए संचालित आश्रम में बड़ी संख्या में निराश्रित महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है. तिवारी ने बताया कि ‘राजस्थान क्रॉनोलॉजी Vol. 55’ में अपना घर आश्रम को राजस्थान के समसामयिक घटनाक्रम के रूप में शामिल किया गया है. इससे प्रदेश के अभ्यर्थियों को राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण समसामयिक उपलब्धियों के अध्ययन के दौरान भरतपुर के इस सेवा संस्थान और उसके विश्व रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मिलेगी.

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