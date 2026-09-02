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12 दिन से लापता 17 वर्षीय सोनू का जंगल में पेड़ से लटका मिला शव, जूते और मोबाइल भी मिले

12 दिनों से लापता था छात्र: उच्चैन थाने के एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि मृतक सोनू गुर्जर पिछले 12 दिनों से लापता था. परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उच्चैन थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी. बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुंदेर के जंगल में एक युवक का शव पड़ा हुआ है. इसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे.

भरतपुर: जिले के उच्चैन थाना क्षेत्र में 12 दिन से लापता चल रहे 17 वर्षीय बालक का शव बुधवार सुबह कुंदेर-मिलकपुर के बीच जंगल में पेड़ से लटका मिला. शव क्षत-विक्षत हालत में था. घटनास्थल पर बालक के जूते और मोबाइल भी मिले. सूचना मिलते ही उच्चैन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल व एमओबी टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए.

मौके पर मिले जूते और मोबाइल: मौके पर उच्चैन थाना प्रभारी और सीओ भी पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. शव की स्थिति और घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों को देखते हुए पुलिस ने डॉक्टरों की टीम को मौके पर बुलाया. एएसआई ने बताया कि शव सेमर के पेड़ के पास मिला. पेड़ से रस्सी भी लटकी हुई मिली. घटनास्थल पर युवक के जूते और मोबाइल मिलने की बात भी सामने आई है. पुलिस ने मौके से मिले सभी साक्ष्यों को जांच में शामिल किया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया. सोनू का शव मिलने की सूचना जैसे ही परिजनों और ग्रामीणों तक पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया. 12 दिनों से बेटे के लौटने की उम्मीद लगाए बैठे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य परिस्थितियों के आधार पर मौत के कारणों की जांच की जा रही है. एएसआई का कहना है कि जांच के बाद ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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