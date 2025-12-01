ETV Bharat / state

'रद्दी' से चमकी किस्मत : सुशीला का इनोवेशन पहुंचा अमेरिका, पेपर प्रोडक्ट्स से आत्मनिर्भर बनीं 50 महिलाएं

भरतपुर : घर में रखे पुराने अखबार, जिसे लोग रद्दी समझकर बेच देते हैं, उसी अखबार ने झालावाड़ की एक साधारण ग्रामीण महिला की किस्मत बदल दी. असनावर की सुशीला देवी ने न्यूजपेपर की कतरनों को हथकरघे पर बुनकर ऐसा इनोवेशन किया कि उनके बनाए लैपटॉप बैग, टोट बैग और शगुन लिफाफे आज अमेरिका तक सप्लाई हो रहे हैं. यही नहीं, उनके इस प्रयोग ने 50 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना दिया है.

...लेकिन नहीं टूटा हौसला : 17 साल पहले पति के स्वर्गवास के बाद सुशीला देवी के कंधों पर पांच बच्चों की जिम्मेदारी थी, चार बेटियां और एक बेटा. आर्थिक तंगी, समाज की तानेबाजी और अकेलेपन की चिंता, सब कुछ उनके सामने था. वो सोचती थी कि 'अब कैसे बच्चों को पढ़ाऊं, घर कैसे चलाऊं…?' हालात विपरित थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. इसी संघर्ष के बीच उन्हें पता चला कि हैंडलूम, सिलाई और ब्लॉक प्रिंटिंग की ट्रेनिंग मिलती है. सुशीला ने फैसला किया, सीखना है और आगे बढ़ना है.

सुशीला की कहानी (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें. रद्दी को रीसाइकल कर कोटा यूनिवर्सिटी बना रही फाइल और लिफाफे, लाखों की होगी बचत

कतरनों से कामयाबी तक : काम शुरू हुआ साधारण धागे और कपड़े से, लेकिन असली परिवर्तन तब आया जब एक दिन सुशीला के दिमाग में एक सवाल उठा, क्यों न फेंके हुए अखबार को कपड़े की तरह बुनकर कुछ नया बनाया जाए? बस, यहीं से उनकी किस्मत बदल गई. अखबार की पतली-पतली कतरनें काटकर, उन्हें धागे के साथ हैंडलूम में इस्तेमाल किया. फिर उसी से बनने लगे, लैपटॉप बैग, टोट बैग, ज्वेलरी बैग, शगुन लिफाफे, गिफ्ट पैक आदि. फिर उन्होंने पेपर को हल्दी, इंडिगो जैसी नेचुरल डाई में रंगकर और भी खूबसूरत व टिकाऊ प्रोडक्ट बनाने शुरू किए. उन्होंने बताया कि अमेरिका में इसका बहुत क्रेज है. सालभर वहां से ऑर्डर आते रहते हैं. महीने में पांच-छह लाख तक का सामान भेज देते हैं.