'रद्दी' से चमकी किस्मत : सुशीला का इनोवेशन पहुंचा अमेरिका, पेपर प्रोडक्ट्स से आत्मनिर्भर बनीं 50 महिलाएं

भरतपुर की सुशीला ने रद्दी से एक इनोवेशन कर अपने और अपने जैसी कई महिलाओं के लिए रोजगार दिया. पढ़िए...

स्टॉल पर बैठीं सुशीला
स्टॉल पर बैठीं सुशीला (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 1, 2025 at 7:51 PM IST

4 Min Read
भरतपुर : घर में रखे पुराने अखबार, जिसे लोग रद्दी समझकर बेच देते हैं, उसी अखबार ने झालावाड़ की एक साधारण ग्रामीण महिला की किस्मत बदल दी. असनावर की सुशीला देवी ने न्यूजपेपर की कतरनों को हथकरघे पर बुनकर ऐसा इनोवेशन किया कि उनके बनाए लैपटॉप बैग, टोट बैग और शगुन लिफाफे आज अमेरिका तक सप्लाई हो रहे हैं. यही नहीं, उनके इस प्रयोग ने 50 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना दिया है.

...लेकिन नहीं टूटा हौसला : 17 साल पहले पति के स्वर्गवास के बाद सुशीला देवी के कंधों पर पांच बच्चों की जिम्मेदारी थी, चार बेटियां और एक बेटा. आर्थिक तंगी, समाज की तानेबाजी और अकेलेपन की चिंता, सब कुछ उनके सामने था. वो सोचती थी कि 'अब कैसे बच्चों को पढ़ाऊं, घर कैसे चलाऊं…?' हालात विपरित थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. इसी संघर्ष के बीच उन्हें पता चला कि हैंडलूम, सिलाई और ब्लॉक प्रिंटिंग की ट्रेनिंग मिलती है. सुशीला ने फैसला किया, सीखना है और आगे बढ़ना है.

सुशीला की कहानी (ETV Bharat Bharatpur)

कतरनों से कामयाबी तक : काम शुरू हुआ साधारण धागे और कपड़े से, लेकिन असली परिवर्तन तब आया जब एक दिन सुशीला के दिमाग में एक सवाल उठा, क्यों न फेंके हुए अखबार को कपड़े की तरह बुनकर कुछ नया बनाया जाए? बस, यहीं से उनकी किस्मत बदल गई. अखबार की पतली-पतली कतरनें काटकर, उन्हें धागे के साथ हैंडलूम में इस्तेमाल किया. फिर उसी से बनने लगे, लैपटॉप बैग, टोट बैग, ज्वेलरी बैग, शगुन लिफाफे, गिफ्ट पैक आदि. फिर उन्होंने पेपर को हल्दी, इंडिगो जैसी नेचुरल डाई में रंगकर और भी खूबसूरत व टिकाऊ प्रोडक्ट बनाने शुरू किए. उन्होंने बताया कि अमेरिका में इसका बहुत क्रेज है. सालभर वहां से ऑर्डर आते रहते हैं. महीने में पांच-छह लाख तक का सामान भेज देते हैं.

'रद्दी' से चमकी किस्मत
'रद्दी' से चमकी किस्मत (ETV Bharat GFX)

बचत, लोन, हिम्मत : रोजगार शुरू करना आसान नहीं था. पैसा नहीं था, संसाधन नहीं थे और समाज का दबाव अलग, लेकिन सुशीला और आसपास की महिलाओं ने पैसे जमा किए. सुशीला ने बताया कि चार हिस्सा हमने बचाया, चार हिस्सा बैंक ने दिया. बस इसी से यूनिट खड़ी कर दी. धीरे-धीरे महिलाएं जुड़ती गईं, सीखती गईं, कमाती गईं. आज एक ही छत के नीचे 50 महिलाएं हैं, जो कटिंग, बुनाई, सिलाई, डाईंग और ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करती हैं.

झालरापाटन स्वयं सहायता समूह के नाम से स्टॉल
झालरापाटन स्वयं सहायता समूह के नाम से स्टॉल (ETV Bharat Bharatpur)

भरतपुर की अमृता हाट में झालरापाटन स्वयं सहायता समूह के नाम से स्टॉल लगाने वाली सुशीला देवी ने बताया कि दिल्ली से धागा लाकर हैंडलूम पर बेडशीट, टॉवल, खेस, क्विल्टेड बेडशीट और जैकेट तैयार किए जाते हैं. फिर इसी पर होती है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, पूरी तरह हाथों से, बिना किसी मशीन के. उनके प्रोडक्ट की कीमतें 50 से 2500 रुपए तक हैं. एग्जीबिशन में रोज 10–20 हजार तक की सेल हो जाती है.

लैपटॉप बैग
लैपटॉप बैग (फोटो : सुशीला देवी)

पहले ताने, अब तारीफ : शुरुआत में सुशीला को समाज के तिरछे सवालों का सामना करना पड़ा. अकेली महिला बाहर क्यों जाती है? क्या ज़रूरत है ये सब करने की? सुशीला ने बताया कि उन्होंने इन तानों को अपनी ताकत बनाया. आज वही ताने मारने वाले लोग सुशीला देवी के हुनर और हिम्मत की सराहना करते हैं. अगर रुक जाती तो शायद कुछ नहीं बदलता. आगे बढ़ी तो 50 महिलाओं का जीवन भी बदल गया.

ज्वेलरी बैग
ज्वेलरी बैग (फोटो : सुशीला देवी)

