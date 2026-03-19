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Special : 3 साल में 20 हजार नेस्ट देशभर में, भरतपुर शहर में 2 हजार बसे, अब 'गौरैया बगीची' से बढ़ी चहचहाहट

गौरैया को बचाने की पहल असर दिखा रही है. केवल भरतपुर शहर में अबतक दो हजार से अधिक घोंसले लगाए जा चुके हैं. देखिए रिपोर्ट...

Chirping of Sparrows
गौरैया की चहचहाहट अब फिर लौटने लगी है... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 3:37 PM IST

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भरतपुर: शहरों से तेजी से गायब हो रही गौरैया की चहचहाहट अब फिर लौटने लगी है. 'एक घर गौरैया का, एक घर हमारा' के संदेश के साथ शुरू हुआ एक छोटा-सा प्रयास आज बड़ा अभियान बन चुका है. महज तीन साल में देशभर में 20 हजार से ज्यादा नेस्ट पहुंच चुके हैं, जबकि शहर में ही 2 हजार से अधिक गौरैया घर बस चुके हैं. अब गौरैया बगीची जैसे नए प्रयोग इस मुहिम को और मजबूती दे रहे हैं.

गौरैया संरक्षण को लेकर काम कर रहीं कविता सिंह ने इस अभियान की शुरुआत करीब तीन साल पहले की थी. उनका कहना है कि पहले जो गौरैया हर घर-आंगन में नजर आती थी, वह अचानक गायब होने लगी. यही चिंता उनके लिए इस मुहिम की शुरुआत का कारण बनी.

गौरैया की चहचहाहट फिर लौटने लगी, सुनिए कविता सिंह ने क्या कहा... (ETV Bharat Bharatpur)

उन्होंने सबसे पहले अपने घर से इसकी शुरुआत की. शुरुआत में 11 नेस्ट लगाए गए, लेकिन उस समय आसपास गौरैया दिखाई नहीं देती थी. हालांकि, जैसे ही ये घर लगाए गए, कुछ ही मिनटों में गौरैया वहां आ पहुंची. इस अनुभव ने यह साबित कर दिया कि गौरैया खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसे सिर्फ सुरक्षित ठिकाने की जरूरत है. यहीं से इस अभियान को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास मिला और फिर यह पहल धीरे-धीरे पूरे शहर में फैलती चली गई.

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मंदिर से मिली अभियान को रफ्तार : कविता सिंह ने बताया कि इस मुहिम की विधिवत शुरुआत एमएसजे कॉलेज स्थित हनुमान जी मंदिर से हुई. यहां गौरैया की संख्या बेहद कम हो चुकी थी. मंदिर के पुजारी ने बताया कि पहले गौरैया पंखों के पास लगी जालियों में घोंसले बनाती थी, लेकिन गर्मियों में पंखे चलने पर उनके अंडे गिर जाते थे और कई बार गौरैया कटकर मर जाती थी.

Save Sparrow campaign
गौरैया सरंक्षण की मुहिम... (ETV Bharat GFX)

इस समस्या को देखते हुए यहां नेस्ट लगाने का निर्णय लिया गया. कॉलेज परिसर में गौरैया के लिए एक तरह की कॉलोनी विकसित की गई, जहां अब 100 से अधिक नेस्ट लगाए जा चुके हैं. वर्तमान में ये सभी घर आबाद हैं और यहां गौरैया की चहल-पहल साफ दिखाई देती है.

शहर में 2 हजार से ज्यादा बसे 'गौरैया घर' : कविता सिंह ने बताया कि अभियान के विस्तार के साथ शहर की अलग-अलग कॉलोनियों में अब तक 2 हजार से ज्यादा नेस्ट लगाए जा चुके हैं. खास बात यह है कि जहां-जहां ये नेस्ट लगाए गए, वहां गौरैया ने तेजी से अपना बसेरा बनाया है. नई विकसित हो रही कॉलोनियों में भी इस अभियान को जोड़ा जा रहा है, ताकि शहरीकरण के बीच गौरैया को सुरक्षित और स्थायी आवास मिल सके.

Save Sparrow Campaign
'गौरैया बगीची' बना नया मॉडल (ETV Bharat Bharatpur)

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'गौरैया बगीची' बना नया मॉडल : कविता सिंह ने बताया कि इस साल इस अभियान को एक नई दिशा देते हुए 'गौरैया संरक्षण बगीची' तैयार की गई है. यह एक ऐसा विशेष स्थान है, जहां गौरैया के अनुकूल पूरा प्राकृतिक वातावरण विकसित किया गया है. इस बगीची में बोगनवेलिया, नींबू और बेरी जैसे झाड़ीनुमा और फलदार पौधे लगाए गए हैं, ताकि गौरैया को भोजन, आश्रय और सुरक्षा तीनों मिल सकें. यह बगीची 'अपना घर' के पास विकसित की गई है, जहां 100 से अधिक नेस्ट लगाए जा चुके हैं.

कविता सिंह ने बताया कि उनके द्वारा बनाए गए गौरैया घर अब देश के लगभग सभी राज्यों तक पहुंच चुके हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से 20 हजार से अधिक नेस्ट लोगों तक पहुंच चुके हैं.

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