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Bharatpur Weather: गर्मी में सर्दी का एहसास! अप्रैल में 10 साल में सबसे ठंडा रहा भरतपुर

भरतपुर में तापमान में हल्की गिरावट और रात में ठंडक का असर बना हुआ है.

COLDEST APRIL, TEMPERATURE DROP IN BHARATPUR
तापमान के लिए लगा उपकरण. (ETV Bharat bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 5:04 PM IST

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भरतपुर : आमतौर पर झुलसाने वाली गर्मी के लिए पहचाने जाने वाले अप्रैल महीने में इस बार भरतपुर का मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आया. जहां आमतौर पर इस माह में तेज धूप और गर्मी का असर रहता है, वहीं इस बार लोगों को सर्दी जैसा एहसास हुआ. बीते 10 वर्षों में पहली बार अप्रैल इतना ठंडा दर्ज किया गया, जब 8 अप्रैल को न्यूनतम तापमान गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इस असामान्य गिरावट ने मौसम के बदलते मिजाज को साफ तौर पर उजागर कर दिया है.

10 साल का रिकॉर्ड टूटा : सरसों अनुसंधान संस्थान के मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मुरलीधर ने बताया कि पिछले वर्षों में अप्रैल का न्यूनतम तापमान आमतौर पर 19 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा. साल 2017 में 21.8 °C रहा तो वहीं 2025 में टेम्परेचर 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 10 वर्षों की तुलना में इस बार 16.9° का न्यूनतम तापमान स्पष्ट रूप से सबसे कम रहा. यह सामान्य औसत से करीब 3 से 5 डिग्री तक नीचे है, जो इस महीने के लिए असामान्य माना जा रहा है.

COLDEST APRIL, TEMPERATURE DROP IN BHARATPUR
यहां जानें तापमान की स्थिति. (ETV Bharat gfx)

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अधिकतम तापमान भी रहा नियंत्रित : अप्रैल में सिर्फ न्यूनतम तापमान ही नहीं, बल्कि अधिकतम तापमान में भी इस बार खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली. 2 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38°C दर्ज किया गया, जबकि सामान्य तौर पर अप्रैल में यह 40°C या उससे अधिक तक पहुंच जाता है. 2022 में अधिकतम तापमान 42.3°C तक दर्ज किया गया था. इस बार दिन में भी गर्मी अपेक्षाकृत कम रही, जिससे लोगों को राहत मिली.

इसलिए रहा ठंडा मौसम : डॉ. मीणा ने बताया कि इस असामान्य ठंड के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं. सबसे प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता मानी जा रही है, जिसने लगातार मौसम को प्रभावित किया. इसके कारण बार बार बरसात हुई. पहाड़ों में बर्फबारी में इस बार लंबे समय तक रही, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों के तापमान में भी गिरावट आई. इन सभी कारकों के चलते दिन का तापमान नियंत्रित रहा और रात में ठंडक बढ़ गई. यही वजह है कि अप्रैल में भी लोगों को सर्दी जैसा एहसास हुआ.

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मौसम के इस बदलाव का असर किसानों पर भी हुआ है. इस बार हुई बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की रबी फसलों में काफी नुकसान हुआ है. किसानों की खेतों में पड़ी सरसों और गेहूं की फसल में नुकसान हुआ. पके हुए गेहूं की फसल खेतों में गिर पड़ी. इससे पैदावार भी प्रभावित हुई है. डॉ मीणा ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है. अप्रैल के मध्य और अंत तक गर्मी तेज हो सकती है. अधिकतम तापमान 40° के पार जा सकता है.फिलहाल कुछ दिनों तक हल्की राहत बनी रहेगी.

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